Украинцы смогут получить по 2 млн грн на жилье: программу єВідновлення расширили
В Украине расширяется программа єВідновлення, которая позволит ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) получить жилищные сертификаты до 2 млн грн. На старте приоритет получат ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны, а подать заявку можно будет уже через два месяца через Дію или другие официальные сервисы.
О расширении программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Новое расширение программы предусматривает предоставление жилищных сертификатов (ваучеров) до 2 млн грн для приобретения нового жилья или внесения первого платежа по ипотеке. В первую очередь воспользоваться этой помощью смогут:
- внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях;
- граждане со статусом участника боевых действий (УБД);
- люди с инвалидностью вследствие войны.
Как подать заявку
Подать заявку на участие в программе можно будет через приложение Дія. Впоследствии функция появится в "ЦНАПах" или у нотариусов.
- проверка данных будет осуществляться автоматически через государственные реестры;
- срок рассмотрения заявления не будет превышать 30 дней;
- решение будут принимать специальные комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях.
Программа начнет действовать через два месяца после опубликования постановления правительства. Для первых выплат Украина уже получила $180 млн от международных партнеров, что позволит обеспечить жильем около 3 700 семей.
В то же время правительство работает над дополнительными финансовыми инструментами, чтобы увеличить количество сертификатов и оказать помощь большему количеству семей. За год работы программа продемонстрировала существенные результаты:
- почти 7 000 семей ВПЛ уже получили компенсации на общую сумму 9,2 млрд грн за поврежденное или разрушенное жилье;
- 632 семьи воспользовались новой услугой – восстановлением жилья на собственном участке, получив более 775 млн грн;
- запущено дистанционное обследование жилья не только на территориях боевых действий, но и в зонах потенциальных боевых действий, что упрощает доступ к компенсациям для граждан, которые физически не могут попасть в свои дома.
