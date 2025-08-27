Украинцы смогут получить по 2 млн грн на жилье: программу єВідновлення расширили

В Украине расширяется программа єВідновлення, которая позволит ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) получить жилищные сертификаты до 2 млн грн. На старте приоритет получат ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны, а подать заявку можно будет уже через два месяца через Дію или другие официальные сервисы.

О расширении программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Новое расширение программы предусматривает предоставление жилищных сертификатов (ваучеров) до 2 млн грн для приобретения нового жилья или внесения первого платежа по ипотеке. В первую очередь воспользоваться этой помощью смогут:

внутренне перемещенные лица , которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях;

, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях; граждане со статусом участника боевых действий (УБД);

люди с инвалидностью вследствие войны.

Как подать заявку

Подать заявку на участие в программе можно будет через приложение Дія. Впоследствии функция появится в "ЦНАПах" или у нотариусов.

проверка данных будет осуществляться автоматически через государственные реестры;

срок рассмотрения заявления не будет превышать 30 дней;

решение будут принимать специальные комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях.

Программа начнет действовать через два месяца после опубликования постановления правительства. Для первых выплат Украина уже получила $180 млн от международных партнеров, что позволит обеспечить жильем около 3 700 семей.

В то же время правительство работает над дополнительными финансовыми инструментами, чтобы увеличить количество сертификатов и оказать помощь большему количеству семей. За год работы программа продемонстрировала существенные результаты:

почти 7 000 семей ВПЛ уже получили компенсации на общую сумму 9,2 млрд грн за поврежденное или разрушенное жилье;

уже получили компенсации на общую сумму за поврежденное или разрушенное жилье; 632 семьи воспользовались новой услугой – восстановлением жилья на собственном участке , получив более 775 млн грн;

воспользовались новой услугой – , получив более запущено дистанционное обследование жилья не только на территориях боевых действий, но и в зонах потенциальных боевых действий, что упрощает доступ к компенсациям для граждан, которые физически не могут попасть в свои дома.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть время до 15 ноября, чтобы оформить единовременную выплату 5 000 грн на ребенка ("Пакет школьника"), который идет в первый класс, через Дію или Пенсионный фонд. Полученные средства можно потратить на одежду, обувь, канцтовары и другие необходимые покупки для школы.

