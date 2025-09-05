Тратить можно не везде: украинцам показали карту магазинов для новой выплаты 5000 грн

В Украине в тестовом режиме запущена интерактивная карта, которая поможет семьям найти магазины, где можно использовать 5000 грн, выданные в рамках программы "Пакет школьника". Пока что на карте – далеко не все подходящие торговые точки, но их список планируют дополнять.

О запуске карты сообщило Министерство соцполитики. На карту попали торговые точки, где можно гарантированно рассчитаться в рамках программы.

"Мы работаем над усовершенствованием "Пакета школьника", и запуск дашборда – важный инструмент, который будем развивать в дальнейшем. Наша задача – не просто предоставить финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних забот", – сказал глава ведомства Денис Улютин.

Главное, что нужно знать о карте

Чтобы воспользоваться картой, нужно перейти по ссылке и просрколлить страницу вниз.

На карте обозначены адреса 25 176 торговых точек, в которых можно потратить выплату "Пакет школьника".

В самой карте можно выбрать свой населенный пункт и увидеть список адресов. В Киеве, например, отображается 3 941 магазин.

Адреса и названия магазинов могут обновляться, в частности, из-за переименования громад или улиц. Тех, кто заметит неактуальные данные, просят сообщить об этом через Google-форму.

Ключевые детали программы "Пакет школьника"

Программа предусматривает выплату 5000 грн на одного первоклассника.

Тратить деньги из "Пакета школьника" можно не на все – покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь ( планируют добавить книги , но пока это не работает).

– покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь ( , но пока это не работает). Покупки возможны как в офлайн, так и онлайн-магазинах, но только по безналу . Платежный терминал должен иметь один из таких MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары).

. Платежный терминал должен иметь один из таких MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары). Для использования средств установлен дедлайн – деньги обязательно нужно потратить в течение полугода с момента их начисления.

– деньги обязательно нужно потратить в течение полугода с момента их начисления. Те, кто еще не подался на выплату, могут это сделать до 15 ноября включительно.

могут это сделать до 15 ноября включительно. Средства начисляют в течение 14 дней после одобрения заявки.

Как получить 5000 грн на ребенка

Оформить заявку можно онлайн в Дії и офлайн – обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Инструкция для Дії

Обновить приложение Дія и авторизоваться (нужно иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер).

Перейти в раздел "Помощь от государства".

Выбрать услугу "Пакет школьника" и ребенка, на которого оформляется заявление.

Выбрать Дія.Картку

Заверить заявление Дія.Подписью и отправить.

Список документов для ПФУ

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (если он есть);

документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Что делать, если в выплате отказано

Родители, которым не назначили выплату, могут повторно подать заявление. Речь идет о тех случаях, когда данные в системе оказались некорректными – например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение.

"После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз", – объяснили в Минсоцполитики. Там также подсчитали, что по состоянию на 2 сентября зафиксировано более 3 тыс. отказов.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам уже поступают на карты выплаты рекордного кешбэка за июль. В указанном месяце это 507 млн грн, которые государство начислило 3,6 млн участникам программы "Национальный кешбэк".

