Украинский банк выиграл иск против беженки: женщина, которая из-за войны потеряла дом, не выплачивала долг по кредитке

Камень-Каширский районный суд Волынской области удовлетворил иск банка "ПУМБ" иобязал клиентку заплатить более 144 тыс. грн (долг по кредитным договорам). Женщина потеряли свое жилье в Авдеевке, стала беженкой в Германии и перестала выплачивать кредит.

Об этом говорится в материалах дела 620/7296/25. Так, кредитную карту на 55 тыс. грн женщина оформила в 2021-м, еще до начала полномасштабной войны. Также она получила кредит в ПУМБе в размере 70 тыс. грн на свою зарплатную карту. "В исковом заявлении указана всего задолженность 176 898 грн 04 коп", – говорится в материалах дела.

Ответчица жила в Авдеевке до начала большой войны в 2022-м. Свой дом она потеряла в результате вооруженной агрессии РФ 07.04.2022. Она вынуждена была переехать в статусе временно перемещенного лица.

"В настоящее время находится в статусе беженки в Германии. Вследствие объективных жизненных обстоятельств ей трудно своевременно платить кредит, что привело к возникновению задолженности, но не в том размере, который просит взыскать истец. Данные кредиты для нее являются обременительными. Также, ею в AT "ПУМБ" подано заявление о прощении долга, о результатах рассмотрения сообщено будет дополнительно", – цитируют в решении суда разъяснения ответчицы.

Суд пришел к выводу, что банк свои обязательства по договорам о предоставлении кредита выполнил. Установление кредитного лимита подтверждается, в частности, подписанным ответчицей заявлением № 2001837034401 на присоединение к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц.

"Взыскать в пользу Акционерного общества "ПУМБ" расходы по оплате судебного сбора в размере 1 976 (одну тысячу девятьсот семьдесят шесть) гривен 19 копеек", – говорится в материалах дела.

