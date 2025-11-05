Украинка рассказала беженцам, как живется в Болгарии: условия могут удивить

Украинка переехала из Германии в Болгарию и удивила беженцев преимуществами жизни в этой стране, в частности быстрым поиском жилья, гибкостью на работе и доступными продуктами. В то же время стоит учитывать нюансы инфраструктуры, в частности нестабильную работу почты, которая иногда возвращает посылки обратно.

Об этом беженка @dari_universe рассказала у себя в соцсетях. Переезд в другую страну всегда связан с вызовами, даже если речь идет о стране ЕС (Европейский Союз).

Украинка, которая переехала из Германии в болгарский город Варна пять месяцев назад, уже успела оценить плюсы и минусы жизни в этой стране. Некоторые особенности Болгарии шокируют, другие же создают неприятные сюрпризы для тех, кто планирует долгосрочное проживание.

Преимущества жизни в Болгарии

быстрый поиск жилья;

Одним из самых заметных преимуществ украинка называет легкость в поиске жилья. "Квартиру можно найти фактически за день", – говорит она. Отмечается, что это особенно удобно для тех, кто приезжает срочно или не хочет тратить недели на просмотр сотен объявлений.

гибкость в трудоустройстве;

Варна позволяет легко менять работу. Для этого не нужно уведомлять предыдущего работодателя за месяцы – достаточно просто перейти на другое место. Такая свобода особенно важна для тех, кто работает удаленно или ищет временную занятость.

образование для детей;

Болгария предоставляет родителям выбор, ведь дети могут учиться онлайн в украинской школе или посещать болгарскую. "В Германии ребенок должен посещать только местную школу, а здесь выбор остается за вами", – объясняет женщина. По ее словам, это значительно облегчает адаптацию семьи и сохраняет привычный образовательный процесс для детей.

доступные продукты и транспорт;

Особым преимуществом является доступ к морепродуктам, ведь мидии в сезон стоят около 4 левов за килограмм (примерно 98 грн). Общественный транспорт курсирует с 5 утра до двух ночи, что делает передвижение по городу простым и удобным.

медицинские услуги;

Местная медицинская система работает достаточно эффективно. Частную консультацию можно получить "день в день", а многие украинские врачи работают в местных больницах, что помогает преодолеть языковой барьер и быстро решать насущные проблемы.

Недостатки жизни

Среди трудностей украинка называет ситуацию с трудоустройством тех, кто не имеет самозанятости или не может работать удаленно. Однако, по ее мнению, это относительный минус, ведь работу в стране найти реально. "Мой муж приехал без самозанятости и за полторы недели нашел работу на складе с зарплатой 1 800 левов в месяц. Для Болгарии этого вполне достаточно", – добавляет она.

Еще одним неприятным сюрпризом является болгарская почта, ведь несколько раз посылки возвращались обратно в страну отправления, а уведомления о доставке приходили не всегда. Для тех, кто привык к немецкой или европейской системе почтового сервиса, это может стать неприятной неожиданностью.

