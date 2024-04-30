Украинец отсудил у Пенсионного фонда более чем 250 тыс. грн компенсации: из-за того что ему не перечислили пенсию

Шевченковский районный суд Киева обязал Пенсионный фонд заплатить военному пенсионеру компенсацию в размере 255 141 грн. Дело в том, что он через суд добился перерасчета своей выплаты, а ПФУ не провел перерасчет.

Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении OBOZ.UA. "Взыскать с Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве за счет средств Государственного бюджета Украины путем списания средств с соответствующего казначейского счета 3% годовых в размере - 43796,13 грн, инфляционный ущерб - 196345,64 грн и в качестве возмещения морального вреда , причиненного противоправным бездействием органа государственной власти, сумму в размере 15000,00 грн", – говорится в решении суда.

Так, в материалах говорится, что в связи с невыполнением решения суда были нарушены права и интересы пенсионера, он вынужден обратиться в суд с исковыми требованиями о взыскании штрафных санкций в виде 3% годовой и инфляционных потерь вследствие задолженности, которая сложилась по невыплате. пенсии в должном размере.

Ранее решением Окружного административного суда по делу №640/3159/21 были удовлетворены исковые требования истца и обязано Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве произвести перерасчет пенсии. 8 июля 2022 года решение вступило в законную силу. Однако Пенсионный фонд перерасчет так и не сделал, потому что в бюджете не предусмотрены средства на исполнение судебного решения.

"По предписаниям ч. 4 ст. 82 ГПК Украины, обстоятельства, установленные решением суда по хозяйственному, гражданскому или административному делу, вступившему в законную силу, не доказываются при рассмотрении другого дела, в котором принимают участие те же лица или лицо, в отношении которого установлено эти обстоятельства, если иное не установлено законом", – говорится в материалах дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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