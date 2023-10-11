Украина получит из-за границы 2,6 млрд грн на дрова: кому их раздадут бесплатно

Украина в 2023 году получит от международных партнеров 2,6 млрд грн на дрова для населения. Часть граждан получит их бесплатно.

Об этом рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире Единого телемарафона. По ее словам, речь идет об украинцах из населенных пунктов прифронтовых регионов, определенных в соответствующем приказе Министерства реинтеграции.

Глава министерства отметила, что в зависимости от расположения таких городов и сел людям будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить к ним домой. При этом госпредприятие "Леса Украины" вместе с УЗ ("Укрзалізниця") уже прорабатывают подходящие маршруты доставки.

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При этом в фокусе особого внимания – наиболее уязвимые категории населения. Речь идет о женщинах с детьми, маломобильных и одиноких людях.

Верещук поблагодарила за проделанную работу Дениз Браун, которая является координатором системы ООН в Украине. Так, в этом году было согласовано с партнерами, что власти сосредоточятся на расходах на безопасность страны, а международные доноры удвоят расходы на закупку дров. "Сумма этих потребностей составляет 2,6 млрд грн из 5 млрд на прохождение зимы в целом", – подытожила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), как и другие международные организации, увеличило выплаты пострадавшим от войны украинцам. Стало известно, как можно получить и кто именно претендует.

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