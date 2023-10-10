ООН изменила правила выплат украинцам: кто получит до 17 тысяч грн помощи

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), как и другие международные организации, увеличило выплаты украинцам, которые пострадали от войны. Вместо 2220 грн в месяц на одного человека теперь предоставляют 3600 грн. Кроме того, также предоставляется помощь для подготовки к отопительному сезону.

Она составляет еще по 2220 грн на каждого члена семьи. Таким образом, по данным УВКБ ООН, общие суммы помощи теперь такие:

до 17 460 грн на человека для тех, кто подал заявки на получение помощи после 1 октября 2023 года: 10,8 грн обычной выплаты (3600 грн из расчета на три месяца) плюс 6600 грн "зимней" помощи (2220 грн на три месяца);

на человека для тех, кто подал заявки на получение помощи 2023 года: 10,8 грн обычной выплаты (3600 грн из расчета на три месяца) плюс 6600 грн "зимней" помощи (2220 грн на три месяца); до 13 320 грн на одного члена семьи для тех, кто подал заявки с 1 сентября до 1 октября : по 6600 грн как обычной, так и "зимней" выплаты;

на одного члена семьи для тех, кто подал заявки : по 6600 грн как обычной, так и "зимней" выплаты; 6660 грн для семей, которые подавали заявки до 1 сентября и где глава является человеком старше 55 лет.

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Кто получит выплату

Речь идет о получателях из числа ВПЛ (регистрация после 24 февраля 2022 года), а также людях, которые пострадали в результате военных действий в таких областях: Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская. Также на помощь могут рассчитывать переселенцы, которые вернулись в родной регион.

Кроме того, заявители должны соответствовать одному или нескольким из критериев уязвимости. Это:

семьи с детьми до 18 лет, имеющие одного родителя;

семьи с одиноким главой семьи и пожилыми людьми;

семьи, которые возглавляет один или несколько одиноких людей старше 55 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с инвалидностью или если у членов семьи есть серьезные заболевания;

приемные семьи.

Помощь не дадут тем, кто имеет месячный доход более 5400 грн на одного члена семьи. Также нельзя обращаться за выплатой, если уже получали деньги от УВКБ ООН или других международных организаций.

При этом если семья не отвечает критериям для получения денежной выплаты, она все равно может получить поддержку. Например, все ВПЛ имеют право на бесплатную юридическую и психосоциальную помощь.

Выплата 3600 грн от ООН: как подать заявку

Собеседование проходит с партнером УВКБ ООН, организацией "Право на защиту", в его центрах сбора данных (адреса на сайте). На собеседование должны прийти все члены домохозяйства. Если это невозможно, можно обсудить вариант дистанционной регистрации.

Для участия в программе понадобится собрать официальные бумаги для каждого члена семьи. Это должны быть оригиналы таких документов:

налоговый номер;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Куда поступят деньги и нужно ли открывать специальную карту

УВКБ ООН не связано ни с одним банком и не имеет банков-партнеров в Украине. Поэтому деньги могут перечислить на счет в любом банке. Реквизиты счета нужно будет указать в заявлении. При этом нужно убедиться, что это гривневая карта самого заявителя, а также что для нее не установлены ограничения на переводы.

Получить выплату без банковской карточки тоже можно. Для этого есть три варианта:

Western Union: получателю придет SMS с кодом банковского перевода (MTCN-код), который вместе с документом, удостоверяющим личность, нужно иметь с собой для получения денежной помощи в любом отделении Western Union или в банках, которые сотрудничают с этой системой.

MoneyGram: такой перевод можно получить наличными или зачислением на банковский счет (если банк поддерживает услугу). Получение происходит с помощью приложения, где нужно заполнить заявку на снятие средств и получить код перевода. При получении также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Мобильное приложение: в SMS о предоставлении помощи будет указано, что в течение 7 дней нужно зарегистрироваться в приложении Vibrant, а также будет выдана ссылка на него. "Нужно будет скачать приложение Vibrant Assist... Создайте аккаунт, используя номер телефона, месяц и год рождения, по которым вы зарегистрировались на получение помощи. Как только данные будут проверены, вы получите уведомление в приложении и помощь будет перечислена на ваш кошелек", – отмечают в ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить пенсию или соцпомощь за границей. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны.

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