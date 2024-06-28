У украинцев осталось лишь 3 дня: Польша радикально изменила условия поддержки

Начиная с 1 июля, в Польше изменятся условия поддержки украинских беженцев. В частности, это затронет оказание помощи для школьников, на жилье и выплат для новоприбывших в страну.

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Это стало возможным из-за закона, подписанного президентом Анджеем Дудой ранее в июне. Среди прочего власти страны продлили статус временной защиты для беженцев из Украины до 30 сентября 2025 года.

OBOZ.UA разобрался, о каких еще изменениях необходимо знать украинцам в Польше.

Что упразднят?

Поправка к закону предусматривает отмену единовременного социального пособия в размере 300 злотых, которое ранее получали украинские беженцы. А финансирование помощи на проживание и питание для украинских беженцев, находящихся в затруднительном положении, будет проходить только при заключении договора с местным воеводой или органом местного самоуправления.

Основания для аннулирования вида на жительство расширили

Теперь у польских властей будет больше оснований аннулировать виды на временное проживание граждан Украины: разрешение может быть аннулировано из соображений национальной обороны или безопасности или если украинский гражданин покидает территорию Польши на срок не менее 6 месяцев. Такие изменения, по словам правительства, направлены на обеспечение национальной безопасности Польши.

Изменили правила получения PESEL

Кроме того, для получения общего идентификационного номера физических лиц PESEL необходимо предоставить действительный dokument podróży, выданный воеводой по месту жительства. Также конечный срок подачи заявки для получения номера PESEL со статусом UKR будет сразу по прибытии в Польшу, а не через 30 дней, как раньше.

Уроки польского языка

Максимальный срок участия в дополнительных бесплатных занятиях по польскому для учащихся ограничили 36 месяцами. Это решение касается тех, кто начал занятия в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах, чтобы облегчить адаптацию украинских детей в польской школе.

Условия для выплат на детей

Выплаты по программе "Добрый старт", которая предусматривает единовременную выплату в размере 300 (3 тыс. грн) злотых в год для приобретения школьных принадлежностей, теперь будут зависеть от того, учится ли ребенок в польском учебном заведении. Дополнительно, назначение и выплата пособия по воспитанию детей 800 злотых (8 тыс. грн) также будут зависеть от обучения ребенка в польском учебном заведении. Новые правила выплат на детей начнут действовать с 1 июня 2025 года.

Кроме того, срок подачи заявок на условное право работы врачом, стоматологом, медицинской сестрой и акушеркой, а также на признание удостоверений гражданина страны, прекратившего действие международного соглашения об их взаимном признании, продлен на 4 месяца. Также расширен доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам и пособиям, выплачиваемым заведением социального страхования (ZUS), и возможность пребывания в коллективных заведениях размещения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Евростат насчитал 4,21 млн украинцев, пользующихся временной защитой в Европейском Союзе (ЕС). Одной из самых популярных стран среди беженцев остается Польша – она приняла около 955 тыс. человек, или 22,7% от общего числа выехавших из-за войны.

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