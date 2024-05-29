Тысячам пенсионеров урежут выплаты: в какой стране ЕС хотят сократить помощь

В Ирландии планируют сократить пенсии и выплаты по инвалидности 2 500 беженцам из Украины. Сокращение затронет людей, проживающих в государственном жилье с предоставлением питания.

Об этом сообщает independent.ie. Отмечается: сокращение произойдет в августе.

Причиной же таких действий в правительстве страны назвали то, что проживающие в государственном жилье с предоставлением питания украинцы находятся на полном обеспечении Ирландии. Которая таким образом также оплачивает их счета за коммунальные услуги.

"Мы снижаем оплату для людей, которые находятся в полном обслуживании. Полное обслуживание жилья означает, что вы получаете еду, свет, тепло и все предусмотренные коммунальные услуги. ... Это произойдет в августе", – сказала министр социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис.

В противовес она привела пример ирландских пенсионеров, которые должны оплачивать все вышеперечисленное из своего кармана.

"Если вы пенсионер в Ирландии, у вас есть собственное жилье, вы должны сами его обеспечивать. Платить за свет, за электроэнергию, воду, собственные коммунальные услуги", – отметила Хамфрис.

Украинцам в ЕС хотят платить за возвращение домой

В то же время в ЕС задумались о введении денежных выплат украинцам, которые после окончания войны будут возвращаться на Родину. Предполагается, что помощь будут предоставлять сами страны-члены ЕС.

Такое решение принял Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 29 мая. При этом оно носит рекомендационный характер. Соответственно, ни суммы, ни порядок возможных выплат пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же польские власти внесли ряд поправок в законодательство, касающееся украинских беженцев в этой стране. Среди прочего, им отменили выплату по прибытии в Польшу, а также изменили условия получения образовательной помощи для детей.

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