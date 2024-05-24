В Польше отменили выплаты для украинцев: кто больше не получит денег

Польские власти внесли ряд поправок в законодательство, касающееся украинских беженцев в этой стране. Среди прочего, им отменили выплату по прибытии в Польшу, а также изменили условия получения образовательной помощи для детей.

Об этом сообщили в Сенате Польши. В частности, польские депутаты продлили до 30 сентября 2025 года предоставление временного приюта гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну в результате войны. Что еще изменилось для украинцев:

расширен доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам и пособиям, выплачиваемым заведением социального страхования (ZUS), и возможность пребывания в коллективных учреждениях размещения;

и пособиям, выплачиваемым заведением социального страхования (ZUS), и возможность пребывания в коллективных учреждениях размещения; введен принцип подтверждения личности гражданина Украины при присвоении номера PESEL только на основании действительного проездного документа;

только на основании действительного проездного документа; срок подачи заявок на условное право работы врачом, стоматологом, медицинской сестрой и акушеркой, а также на признание удостоверений гражданина страны, которое прекратило действие международного соглашения об их взаимном признании, продлено на 4 месяца;

максимальный срок участия в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку для студентов ограничен 36 месяцами;

для студентов ограничен 36 месяцами; с 1 июля финансирование поддержки в виде размещения и питания беженцев из Украины, которые находятся в особо затруднительном положении, будет возможно только на основании заключенного договора с воеводой или органом местного самоуправления, действующим по распоряжению воеводы.

Вместе с тем Сенат отменил льготы, связанные с компенсацией расходов на пребывание и питание беженцев, а также единовременную денежную помощь гражданам Украины в размере 300 злотых. Кроме того, изменены условия предоставления образовательной помощи "Семья 800+": начиная с 2025/26 учебного года получить 800 злотых смогут только родители/опекуны, чьи дети получают обязательное образование.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Евростат насчитал 4,21 млн украинцев, пользующихся временной защитой в Европейском Союзе (ЕС). Одной из самых популярных стран среди беженцев остается Польша – она приняла около 955 тыс. человек, или 22,7% от общего числа выехавших из-за войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!