Турция спорит с Германией из-за денер-кебаба: хотят запретить "неправильный" рецепт, это вопрос на миллиарды евро
Турция и Германия спорят из-за денер-кебаба. Два года назад Турция обратилась в Европейский Союз с просьбой защитить денер, изготовленный из приправленного мяса, жареного на вертикальном вертеле, по схеме "Гарантировано традиционного блюда" (TSG).
Об этом пишет The Economist. Если ЕС согласится, денер должен быть приготовлен в соответствии с турецкими спецификациями, включая тип мяса (говядина, курица и баранина подходят, телятина и индейка – нет), а также способ его маринования и нарезки.
Это не понравилось поклонникам денера в других странах. Германия выдвинула возражение против предложения Турции. 19 сентября Европейская комиссия предоставила сторонам шесть месяцев для достижения компромисса. Если они не могут, комиссия самостоятельно решит статус денера.
Денер-кебаб, который облюбовали немцы, совсем не похож на турецкий. Немецкая вариация, введенная и усовершенствованная турецкими гастарбайтерами в 1970-х годах, а затем принятая в других странах Европы, обычно поставляется завернутой в питту, посыпанную капустой или листьями салата и полита соусами. В Турции денер обычно подают на рисовом ложе или заворачивают в лаваш, вместе с картофелем фри, помидорами и острым перцем.
Такие отличия имеют значение. Объем продаж в Европе составляет примерно 3,5 миллиарда евро (около 3,9 миллиарда долларов США) в год, включая 2,3 миллиарда евро в Германии. Но если Турция добьется своего, блюдо, большинство европейцев знающих как денер-кебаб, придется продавать под новым названием.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его направят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет принят. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. Вместе с тем, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.
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