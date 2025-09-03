Украинцам посоветовали проверить банковские карты: на них начали зачислять рекордный кешбэк

Украинцам уже поступают на карты выплаты рекордного кешбэка за июль – более 507 млн грн, которые государство начислило 3,6 млн участников программы "Национальный кешбэк". Чтобы получить возврат средств, нужно иметь специальную карту в одном из банков, подключить ее в Дії и рассчитываться ею за украинские товары, зарегистрированные в программе.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Там отметили, что это самый большой месячный результат с момента запуска инициативы.

"Национальный кешбэк" предусматривает возврат 10% от стоимости покупок украинских товаров, зарегистрированных в системе. Сейчас в программе более 400 тысяч позиций: продукты, напитки, стройматериалы, бытовая химия, косметика, одежда, обувь, мебель, товары для дома и животных. Покупать их можно в крупных национальных и региональных торговых сетях, аптеках и даже на АЗС.

Чтобы проверить товар, достаточно отсканировать его штрихкод в приложении Дія. Для участия потребителю необходимо открыть карту "Национальный кешбэк" в одном из 20 банков, присоединившихся к программе, и указать ее в Дії как карту для выплат. Важно, что кешбэк начисляется только за покупки, оплаченные этими картами.

К программе могут присоединиться все украинские производители потребительских товаров, кроме подакцизных (алкоголь, табак, топливо). Основное требование – производство должно быть расположено в Украине, а продукция должна иметь уникальный штрихкод. Это стимулирует не только внутреннее потребление, но и развитие легального бизнеса, ведь программа работает исключительно в безналичном формате, что способствует детенизации экономики. Полученные средства участники могут использовать до конца 2025 года на:

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарств и книг, зарегистрированных в программе;

благотворительность;

приобретение военных облигаций;

донаты на ВСУ.

Средства нельзя снять наличными или перевести на другие карты, однако они не облагаются налогом и не учитываются при расчете субсидий или льгот. С момента запуска в сентябре 2024 года государство поддержало продажу украинских товаров на сумму около 40 млрд грн. Из них 32,4 млрд грн приходятся на 2025 год. Соответственно, участники уже получили около 4 млрд грн кешбэка.

"Мы видим, как благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение граждан в пользу украинского. В то же время она поддерживает легальный бизнес, ведь работает исключительно в безналичной форме", – отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

