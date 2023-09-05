Терминал ПриватБанка не засчитал деньги на карту, но забрал купюру: почему это происходит и что делать 

В Украине терминалы ПриватБанка могут принимать купюры и при этом не засчитывать деньги на карту по целому ряду причин. При этом важно в такой ситуации не отходить от терминала и сразу же сообщить о проблеме в банк.

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Как пишет клиент "Привата" на специализированном форуме "Минфин", при попытке пополнить карту на 2 тыс. грн несколько дней назад, 1 тыс. грн "пропала" в терминале и ее не засчитали на счет. "При внесении средств в терминал 02.09.2023 года на 2000 грн, на карту внесли только 1000. Заявку подавала три раза, два раза пришел отказ. Третья заявка 65243510 нигде не значится. Купюры по 1000, кругом камеры, и тупо не хотят что-либо делать", – жалуется клиент.

Такая ситуация с терминалом – не редкость. Она может произойти по нескольким причинам. Среди них:

замятие купюры. В терминале может произойти замятие, из-за которого он не выдает купюры. Замятие иногда можно заметить, осмотрев окно выдачи банкнот;

сбой в терминале. В таком случае ошибку могут идентифицировать даже на расстоянии. В некоторых случаях для подтверждения сбоя нужно проводить инкассацию терминала (то есть пересчитывать остаток средств в аппарате);

мошеннические устройства. Еще один вариант: мошенники могут устанавливать на окно выдачи средств специальные устройства. Они выглядит как клейкие ленты, которые "захватывают" часть купюр.

Если вы хотите внести крупную сумму денег, воспользуйтесь кассой банка. В таком случае даже после отключения электроэнергии вы сможете без проблем вернуть свои деньги. Кроме того, в каждом банке есть перечень отделений, которые работают даже во время отключения электроэнергии.

Не используйте терминалы для пополнения счета на большую сумму. Это позволит избежать возможной потери при отключении электроэнергии.

Кроме того, если вы хотите внести важный платеж (например, по кредиту), который обязательно должен поступить на счет в конкретное время, используйте для этого кассу банка.

Куда пожаловаться на банк, если ваши права нарушены

В НБУ советуют: если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете обратиться с жалобой. Рассказать о своих проблемах с банком можно по телефону 0 800 505 240 либо через почту [email protected].

Важно детально описать свою проблему, а также оставить контакт для того, чтобы представитель НБУ смог с вами связаться. Каждый банк получает у НБУ лицензию и обязан выполнять условия, в том числе следить за тем, чтобы не нарушались права своих клиентов.

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