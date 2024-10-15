Тарифы на газ и электроэнергию с 1 ноября: сколько заплатим за кВт*ч и куб.м

В Украине с 1 ноября тарифы на газ и электроэнергию не изменятся. За каждый кубометр придется платить 7,96 грн. В то же время общий тариф на электроэнергию составит 4,32 грн. В то время как начиная с октября те украинцы, которые используют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц по тарифу 2,64 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Как объясняют в "Нафтогазе" (они поставляют голубое топливо 98% украинцев), цена тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/м³ по НДС) зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2024 по 30 апреля 2025 включительно.

Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона , то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп за куб.

Тариф на электроэнергию

С ноября тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн за кВт*ч. При том для тех, кто использует электроэнергию для отопления (имеют утвержденный проект электрического отопления), за 2 тыс. кВт*ч в месяц можно будет платить по тарифу 2,64 грн. за 1 кВт*ч.

Об этом говорится в постановлении КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Однако если у вас электрическое отопление (с утвержденным проектом , а не просто электрический обогреватель).

Большинство украинцев будут платить 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. Этот тариф, действующий с 1 июня, покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями (Энергоатомом и Укргидроэнерго), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и поставки потребителя.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставку электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам сверх установленного тарифа.

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