Такого в США не было уже давно: десяткам украинцев грозит депортация

Администрация США стремится увеличить объемы депортаций граждан Украины. Десятки человек могут быть высланы из страны до конца года – в таком случае 2025-й станет рекордным по количеству украинцев, депортированных из Соединенных Штатов.

Видео дня

Об этом сообщили в Washington Post. Юристы называют депортацию в Украину, пока в ней идет война, опасной, а потому – незаконной.

80 украинцев в подвешенном состоянии

По словам посла Украины в Соединенных Штатах Ольги Стефанишиной, Минюст США уже выдал окончательные приказы о выдворении примерно 80 украинских граждан. Их признали виновными в нарушении законодательства США.

Сейчас решаются логистические аспекты их возвращения – с учетом отсутствия прямого международного авиасообщения с Украиной. По меньшей мере некоторых из них предупредили, что их передадут украинским правоохранителям на украинско-польской границе.

"Депортация – это широко используемый правовой механизм, предусмотренный иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, применяемая ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые нарушают условия пребывания в Соединенных Штатах, независимо от их национальности", – объяснила Стефанишина.

Зато в Министерстве внутренней безопасности США отказались подтвердить будущие депортации украинских граждан "из соображений оперативной безопасности". В то же время представитель ведомства заверил, что "каждый задержанный получает надлежащую правовую процедуру" и что миграционная служба рассматривает все заявления задержанных.

Насколько это законно

Когда именно задержанных собираются депортировать, неизвестно, но часть из них предупредили, что их вывезут военными рейсами 17 ноября. Если же депортация состоится до конца 2025 года, он станет рекордным по количеству высланных граждан Украины – в 2024 году их было 53.

В то же время адвокаты граждан, которых ждет депортация, констатируют, что по крайней мере у части задержанных украинцев не принимают заявления с опротестованием высылки, что является незаконным. Юристы апеллируют к тому, что пока в Украине продолжается полномасштабное вторжение, депортированных мужчин могут мобилизовать в украинскую армию, поэтому их жизнь находится под угрозой.

Следует отметить, что речь идет не только о беженцах. Некоторые из депортированных проживали в США на протяжении десятилетий, но не были натурализованы. Известно, что часть из них ранее была осуждена за уголовные правонарушения или не имела документов, дающих право на законное пребывание в стране.

Позиция суда США

Окружной судья США Джеймс Хендрикс, который рассматривал дело одного из мужчин, которым "светит" депортация, заявил, что Украина находится в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Также судья напомнил, что американские чиновники "инвестировали в Украину миллиарды долларов", пообещали помощь с послевоенным восстановлением и договорились о добыче минеральных ресурсов страны.

"Неудивительно, что эти усилия сопровождались попытками Америки вывезти людей в Украину", – констатирует Хендрикс.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинские беженцы в США снова будут иметь право на выплаты в рамках "Программы дополнительной помощи по питанию" (SNAP), которая предусматривает начисление около 210 долларов на человека. Государство возобновит поддержку после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании работы правительства США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!