В США приняли важное решение по выплатам беженцам из Украины: когда поступят деньги

Украинские беженцы в США снова будут иметь право на выплаты в рамках "Программы дополнительной помощи по питанию" (SNAP), которая предусматривает начисление около 210 долларов на человека. Государство возобновит поддержку после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании работы правительства США.

Видео дня

Как сообщает Live Now Fox, в правительстве анонсировали, что после подписания законопроекта и возобновления работы федерального правительства получатели помощи из большинства штатов смогут получить ее в течение 24 часов. Следует отметить, что выплаты начисляют не только украинцам, а в целом 42 млн получателей по всей стране.

Что предшествовало

В конце октября украинским беженцам поступили письма об отмене или значительном сокращении помощи через SNAP, в результате чего с 1 ноября выплаты приостановились – впервые за 60-летнюю историю программы. Как сообщил на YouTube-канале Legal AF генеральный директор неправительственной американской организации Hope For Ukraine Юрий Боечко, это вызвало "волну шока" в его офисе и громаде.

Боечко привел данные, согласно которым в США находится около 300 тысяч украинских беженцев от войны, которые приехали после начала полномасштабного вторжения в 2022 году по статусу временной защиты. Они имеют двухлетний срок действия разрешения на пребывание, а значит, находятся в стране легально.

Эксперт пояснил, что оказание помощи прекратилось из-за законопроекта Big Beautiful Bill, который продвигал президент Дональд Трамп. "Я называю это жесточайшим сокращением Big Beautiful Bill, которое фактически было направлено на наиболее уязвимую часть населения Соединенных Штатов", – подчеркнул Боечко.

Согласно приведенным им данным, средняя помощь SNAP на одного человека составляет около 210 долларов. Поэтому для отдельных семей такая помощь имеет критическое значение, поскольку, например, для некоторых многодетных семей это означает ежемесячное поступление около $800-1000 на продукты.

Впрочем местные власти взялись самостоятельно обеспечивать выплаты SNAP. Так, по меньшей мере в 19 штатах и в округе Колумбия полную помощь получат по крайней мере некоторые получатели.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинским беженцам в США, которые находятся по программе Uniting for Ukraine, теперь нужно оплатить 1000 долларов, чтобы остаться в стране, начиная с 16 октября 2025 года. USCIS не будет одобрять запрос на пребывание в США без внесения этого сбора в установленный срок, за исключением лиц, имеющих право на освобождение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!