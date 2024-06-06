Суд объявил решение по скандальному адвокату Носову: назначен огромный залог

Для адвоката киевской юрфирмы "Миллер" Алексея Носова, подозреваемого в попытке дать взятки детективам, назначили залог в размере 12 млн грн. Залог необходимо внести в течение пяти дней – то есть до 11 июня.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде и отметили, что определение следственного судьи в части возложенных обязанностей действует 2 месяца. Носову запретили покидать пределы Киевской области и Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, а также обязали:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Дело Алексея Носова

Адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову сообщили о подозрении в попытке дать взятку в 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП. По версии следствия, он хотел заплатить за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

По данным СМИ, речь идет о деле по присвоению электроэнергии "Укрэнерго", повлекшей убытки на 716 млн грн. Носову грозит до восьми лет лишения свободы с вероятной конфискацией имущества.

После появления этой информации компания "Миллер" решила разорвать все отношения с Алексеем Носовым. На сайте юрфирмы Носов-младший был указан как один из партнеров рядом с Маси Найемом. Также в компании отказались выступать защитниками Носова как публично, так и в рамках уголовного производства.

Также OBOZ.UA сообщал, что отец подозреваемого Сергей Носов руководит Службой восстановления Житомирской области, которая подчиняется Госагентству восстановления и развития инфраструктуры. Его возглавляет Мустафа Найем – брат адвоката Маси Найема, который вместе с Алексеем Носовом являются соучредителями юридического агентства "Миллер".

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