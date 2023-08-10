"Штрафы за все и пугают, что отправят домой": украинка рассказала об условиях работы в Польше

Украинка, которая устроилась на работу в Польше на сборе урожая, пожаловалась на условия работы. Ежедневный заработок составляет всего 1180 грн.

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Об этом говорится в группе украинцев, работающих в Польше, в Facebook. "Людей сотни, нормы, магазина нет. Штрафы за все. Пугают, что поедем домой. Там не было автобусной остановки. Обещали по 6 злотых за лубянку, платили по 4,5 злотых. Но было только 10 человек и давали овощи и фрукты", – рассказывает украинка.

По ее словам, украинцам недалеко от Люблина платят около 13 злотых в час. Таким образом, за восьмичасовой рабочий день можно заработать 104 злотых или около 944 грн. Большинство украинцев работают по 10 часов, а за день зарабатывают 1180 грн.

"Мы немного были в шоке с сестрой были в шоке. Наши женщины говорят, что это хорошо. В общем, не понравилось работать на поле. Дождь, заработка нет, нормы везде, жара", – пожаловалась украинка.

Как найти работу и не стать жертвой обмана

Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL, рассказывает: преимущественно жертвами мошенников становятся украинцы, которые впервые приезжают на работу в Польшу и не знают правил легализации и трудоустройства. Среди распространенных схем:

работа без оформления. Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации;

Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации; обещания "особых" условий. Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после дают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое;

Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после дают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое; фальшивые объявления. "Работодатель" в интернете просит заполнить анкеты, предоставить документы, а после использует их для того, чтобы завладеть счетом сотрудника.

Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, рассказывает OBOZREVATEL: в Польше крупные предприятия не берут людей напрямую, они ищут работников через агентства труда. И это единственно возможный легальный способ найти работу, если речь идет о крупном предприятии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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