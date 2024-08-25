Штраф за нарушение комендатской: сколько придется заплатить и при каких обстоятельствах можно избежать наказания

Нарушение комендантского часа в Украине может привести к штрафу от 170 до 510 гривен или даже к административному аресту на срок до 15 суток. Патрульные имеют право проверять документы, задерживать нарушителей и выяснять причины нахождения на улице во время комендантского часа.

Видео дня

О том, какое наказание предусмотрено за нарушение комендатского часа, рассказал Юрист Дмитрий Франчук в комментарии СМИ. Комендантский час, введенный на большинстве территории Украины с началом полномасштабной войны, предусматривает строгое соблюдение правил пребывания на улицах в определенные часы суток. За ее нарушение предусмотрено наказание, которое зависит от обстоятельств нарушения и решения правоохранителей, остановивших вас.

Если во время комендантского часа вас останавливает патруль, прежде всего, правоохранители могут попросить вас объяснить причину нарушения и предъявить документы, удостоверяющие личность. В случае, если причина уважительна и подтверждается документально (например, потребность в срочной медицинской помощи или необходимость добраться на работу), вас могут отпустить без составления протокола. Однако, если причина отсутствует или считается недостаточно весомой, патруль имеет право составить протокол об административном правонарушении, задержать вас и доставить в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

Ответственность за нарушение комендантского часа

По состоянию на 2024 год за нарушение комендантского часа в Украине предусмотрена административная ответственность. Штраф за такое правонарушение составляет от 170 до 510 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удваивается. Кроме того, нарушителей могут обязать к исправительным работам или применить административный арест на срок до 15 суток.

Нарушения комендантского часа рассматриваются по статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях, таким как статья 210-1 (нарушение правил по предотвращению чрезвычайных ситуаций) и статья 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Патруль имеет право задержать нарушителей для выяснения обстоятельств, провести беседу и составить протокол. Следует отметить, что Верховная Рада недавно отклонила законопроект, предусматривавший существенное увеличение штрафов за нарушение комендантского часа, но этот вопрос может быть пересмотрен в будущем.

Комендантский патруль, в состав которого входят не только полицейские, но и нацгвардейцы, муниципальный караул, территориальная оборона и другие правоохранительные органы, имеют право проверять документы, задерживать нарушителей, осматривать вещи и транспортные средства. При необходимости могут быть применены физическая сила, оружие или специальные средства. Поэтому важно соблюдать правила комендантского часа, чтобы избежать возможных санкций и проблем с правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспорта допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!