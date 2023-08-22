Рояли, бассейн-трансформер и лифт для еды: Путин потратил на ремонт своей яхты 3 млрд рублей. Фото судна изнутри

Самая дорогая из нынешних яхт российского диктатора Владимира Путина Graceful (она же "Косатка") по Северному морскому пути, идет в Сочи. До этого она "пряталась" от санкций на причале в Калининграде, куда ее эвакуировали из Германии. Только за 2022 год на ремонт и содержание судна ушло 3 млрд рублей (почти $32 млн).

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Об обновлении внутренней "начинки" Graceful стало известно после расследования команды Алексея Навального. Также им удалось получить попалубный план яхты Путина.

Так, расследователи выяснили, что ремонт яхты проводился еще до ее буксировки в Калининград. Им удалось получить в распоряжение ведомость и ремонтных работах, в которой указаны:

полная покраска корпуса;

замена покрытия вертолетных площадок и палуб;

установка лежаков и солнцезащитных зонтов;

ремонт мебели, полировка мрамора;

модификация аудиозоны сауны;

работы по лифтам, бассейну и джакузи;

строительство и оснащение новой каюты хозяина.

В ходе ремонта и после него для яхты закупили дополнительное оборудование и предметы роскоши. В частности:

ковры за 6 млн рублей (почти $32 тыс.),

надводный бассейн — за 208 млн руб. ($2,2 млн);

нарды за 500 тысяч руб. ($5,3 тыс.);

бронированные зонтики по 1,2 млн (почти $13 тыс.);

блюдца по 25 тыс. рублей ($265) за каждое.

"Прямо сейчас, во время войны, на путинскую игрушку было потрачено 3 млрд руб. Из них два млрд на ремонт, еще миллиард – на содержание (зарплаты экипажу, накладные расходы, связь, хранение в сухом доке, топливо, представительские расходы). Эти деньги продолжат тратить. Яхта прямо сейчас, со специальным сопровождением через весь мир, по Северному морскому пути, идет в Сочи. Спешит к бархатному сезону", – говорится в расследовании.

Что находится внутри яхты

Стоимость самого судна оценивается в $100 млн. Длина яхты составляет 82 метра. Наверху, на так называемой открытой палубе, находится вертолетная площадка. Она может принимать вертолеты массой до трех тонн. Там же расположен, салон с круглым столом на 12 мест.

На плане еще видны винтовая лестница для гостей, лестница для экипажа и яхтенный лифт. Чуть менее заметен отдельный лифт для еды. А справа находится купальная зона с большой ванной и двумя контрастными купелями – холодной и горячей.

На палубе с капитанским мостиком под открытым небом расположены диваны и столы. На том же уровне находится лаунж-зона с роялем, тремя диванами и телевизором.

Палуба ниже – главная, она носит название "палуба владельца". Именно там расположен 25-метровый бассейн, который также трансформируется в танцпол или кинозал.

Там же находится обеденный зал со столом на 12 человек и камином. Реальных фотографий этого зала нет, но есть изображение, которое прилагалось к плану яхты.

В "женской" спальне находится гарнитур, общую стоимость которого расследователи оценили в 5,4 млн рублей ($57 тыс.). Помещение на зоны разделяет специальная витрина-шкаф стоимость около 2 млн рублей ($21 тыс.). Диван стоит еще 4 млн руб. ($42 тыс.). Тут же есть журнальный столик, книжные шкафы, комод и гардеробная.

Рядом расположена ванная комната. Тумбы под раковину обошлись в 3,5 млн руб. ($37 тыс.), а зеркала над ними еще в 2 млн руб. ($21 тыс.).

В спальне хозяина в центре расположена огромная кровать обрамленная колоннами. Ковер на полу индиийский, его площадь составляет более 100 квадратных метров, а цена почти 5 млн руб. ($53 тыс.).

Справа от кровати находится зона с круглым столиком, а напротив – рабочая зона. Также имеется книжный шкаф. А в соседнем от спальни помещении – каюта-кабинет с правительственным телефоном.

Из кают хозяина и хозяйки по лестнице можно спуститься в спортзал с американскими тренажерами компании Hoist. Как писали журналисты "Досье", именно такие тренажеры сотрудники ФСО требовали установить в бронебоезд Путина.

На той же палубе внизу размещаются каюты для гостей и экипажа. Также там хранятся несколько гидроциклов и два катера.

К слову, еще до недавнего времени яхта Graceful была зарегистрирована на офшорные компании. Их конечным бенефициаром схемы выступал Петр Колбин, которого считают другом детства Путина.

Кроме того, на Graceful работают те же сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, что и на другой яхте Путина, "Шахерезаде", где, кстати, тоже идет масштабный ремонт. По утверждению расследователей, сейчас Graceful обходит санкции через Аркадия Ротенберга и компании из Эстонии, Италии, Турции и Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев прячет шикарную яхту Universe в Стамбуле. Ее перегнали в турецкий порт из российского города Сочи. И это может указывать на то, что российские власти больше не считают порт Сочи безопасным.

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