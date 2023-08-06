Арест не помеха: на шикарной "яхте Путина" в Италии начался масштабный ремонт – FT

На арестованной в Италии яхте "Шахерезада" начали масштабный ремонт. Судно, несмотря на арест, переоборудуют за счет его владельца. По данным целого ряда российский, американских и британских СМИ, фактически эта яхта принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, а формальным владельцем является экс-глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.

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О переоборудовании судна сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на информацию оператора в морской индустрии Italian Sea Group SpA. В компании отметили, что владелец яхты оплачивает "ремонт и техническое обслуживание", но отказались сообщить дополнительные подробности, включая и личность этого владельца.

В начале августа 2023 года яхта "Шахерезада" находится на пристани в Тоскане. Стоимость 140-метрового судна оценивается в 650 млн долларов.

"Италия разрешила ее неназванному, но находящемуся под санкциями владельцу платить не только за ее персонал и техническое обслуживание, но и за ее переоборудование... Компания ( Italian Sea Group SpA. – Ред.) подтвердила, что переоборудование судна продолжалось после того, как актив был заморожен властями", – говорится в сообщении.

Информацию подтвердило и Agenzia del Demanio – госагентстве, которое управляет арестованными активами в Италии. Там отметили, что совместно с министерством финансов позволили судовладельцу оплатить "технические работы", но отказалось вдаваться в подробности, поскольку "информация о замороженных активах засекречена".

"Италия никогда публично не называла владельца яхты, хотя во время ареста она заявила, что у нее есть "доказательства значимых экономических и деловых связей с видными элементами российского правительства, на которые распространяются санкции ЕС". По словам источников в Италии и Бельгии, владельцем является Эдуард Худайнатов, бывший исполнительный директор российской государственной нефтяной компании "Роснефть", который попал под санкции ЕС в июне 2022 года", – отмечает издание.

Тем не менее, в отчете Bloomberg указано: официальные лица США утверждали в судебных документах, что Худайнатов был подставным владельцем двух яхт, включая "Шахерезаду", от имени Путина. Российская оппозиция также утверждала, что настоящим владельцем "Шахерезады" является президент России.

Часть экипажа и обслуживающего персонала яхты, согласно данным российских расследователей, были сотрудниками Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность Путина. Кремль тогда отверг обвинения, но впоследствии персонал на борту яхты был почему-то заменен.

Интересно, что в официальном списке российских активов, изъятых в Италии, который попал в распоряжение FT, "Шахерезада" – единственная, чей владелец не указан. Судно просто описывается как: "суперяхта "Шахерезада", плавающая под флагом Каймановых островов, стоимостью около 650 млн евро".

Яхте "Шахерезада" всего четыре года. Судно имеет 22 гостевых каюты с позолоченными ванными, две вертолетные палубы и спа-центром. Переоборудование проводит непосредственно Italian Sea Group SpA (зарегистрирована в Милане).

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