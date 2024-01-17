ПриватБанк заблокировал счет и требует вернуть деньги: за что могут наказать любого

Украинец получил перевод за продажу криптовалюты, после чего его карту в ПриватБанке заблокировали. Теперь, чтобы разблокировать счет, ему нужно предоставить решение суда о том, что он не принимал участие в мошеннической схеме. Или вернуть деньги жертве мошенничества.

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Об этом говорится в жалобе клиента "Привата" на специализированном форуме "Минфин". Так, он перевел 18 тыс. грн (обменял криптовалюту на гривни), а после его счет заблокировали. Как оказалось, в обмене принимали участие мошенники.

"Банк заблокировал мой счет в тот же день, после получения жалобы от клиента, передавшего мне средства. Мне удалось найти этого клиента в соцсетях, объяснить всю ситуацию и предоставить доказательства того, что я просто продавал свою криптовалюту и не имею никакого отношения к мошенникам. Человек на основании предоставленной мной информации смог идентифицировать личность мошенника и предоставить эту информацию правоохранительным органам", – рассказывает клиент банка.

Тогда банк рекомендовал вернуть средства потерпевшему. Однако клиент этого не сделал: так как он отдал мошенники криптовалюту, поэтому, если бы он сам возместил клиенту потери, то сам бы оказался жертвой мошенников.

В ПриватБанке заявили, что счет не разблокируют, пока клиент не вернет жертве деньги, либо не получит решение суда о том, что он не виновен. "Решением вопроса является возврат средств или предоставление решения суда о непричастности к мошенничеству", – отметили в банке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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