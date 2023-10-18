Приезжает по тысяче человек в неделю: почему украинские беженцы рвутся в скандинавскую страну

Власти Норвегии ищут способы справиться с наплывом украинских беженцев. Эта страна становится все более привлекательной для украинцев, а потому там уже планируют организовывать дополнительные помещения для проживания переселенцев. Одной из причин такого бума могут быть норвежские зарплаты – в этой стране предлагают одни из самых высоких окладов для работников без высшего образования.

Как сообщает Life In Norway, на данный момент речь идет как минимум о 3 тысячах мест для новоприбывших украинцев. Только в начале осени 2023 года за предоставлением убежища в Норвегии обращались по тысяче украинцев еженедельно.

"В последние четыре недели около 60% всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, избрали Норвегию", – отметил директор Директората по иностранцам (UDI) Фроде Форфанг. При этом, по его словам, две трети беженцев приезжают прямо из Украины, а еще треть – из других европейских стран.

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UDI сообщает, что из-за этого Центр приема беженцев оказался перегруженным. Именно это учреждение предоставляет временное жилье и помогает с документами.

Из-за усилившегося потока беженцев власти Норвегии даже решили отсрочить закрытие экстренных пунктов временного расселения. Также в стране намерены расширять жилищный фонд, чтобы переместить тех, кто уже слишком долго находится в экстренных центрах.

Предположительно, в 2024 году в Норвегии придется расселить примерно 35 тысяч украинцев. В Управлении интеграции и разнообразия (IMDi) считают, что сосредоточиться необходимо на муниципалитетах.

"Это является чрезвычайным явлением для Норвегии – расселять так много беженцев за столь короткий период. Но получение статуса резидента – это только начало. Чтобы интегрировать этих людей как можно быстрее, необходимо, чтобы как можно больше из них нашли работу. Это будет способствовать их финансовой независимости и изучению норвежского языка", – отметила директор IMDi Либе Рибер-Мон.

Так, именно оплата труда в Норвегии и привлекает многих украинцев. Как говорится в сообщениях в специализированной группе в Facebook для украинцев в Норвегии, в этой стране в среднем в 2022 году зарабатывали по 4700 евро в месяц.

Так, электрик в Норвегии может зарабатывать 4200 евро (почти 162 тыс. грн), уборщик – около 4060 евро, маляр 3690 евро. Для понимания, квартиру можно арендовать за 1600 евро (около 62 тыс. грн), а на проезд в общественном транспорте придется потратить около 80 евро за месяц.

Украинские беженцы получают статус, который позволяет легально работать. Норвегия приравнивает беженцев из Украины к резидентам. Поэтому украинцы могут бесплатно лечиться и учиться в стране. Медицина не полностью бесплатная, ведь визиты к специалистам, медицинский транспорт и лекарства нужно оплачивать.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в Европейском Союзе помогли странам блока улучшить ситуацию на рынке труда. Европейские государства сталкиваются с дефицитом рабочей силы, а трудоустройство более половины украинцев способствует наполнению рабочих мест.

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