Украинцев зовут на работу в Норвегию: сколько платят в одной из самых богатых стран

Украинцы в Норвегии могут зарабатывать от 3,6 тыс. евро в месяц. Это одна из самых высоких зарплат, на которую могут рассчитывать украинцы без высшего образования и специальных навыков. При этом для трудоустройства нужно знать как минимум английский язык.

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Об этом говорится в сообщениях в специализированной группе в Facebook для украинцев в Норвегии. Без знания языка можно работать электриком, механиком, сотрудником на производстве, грузчиком, водителем, сварщиком и т.д. Также украинцы могут работать горничными, помощниками в портах, официантами. Главное преимущество: высокие зарплаты.

В прошлом году в среднем здесь зарабатывали 4700 евро в месяц. Электрик может зарабатывать 4200 евро, уборщик – около 4060 евро, маляр 3690 евро. Для понимания, квартиру можно арендовать за 1600 евро, а на месячный проезд общественным транспортом придется отдать около 80 евро.

"Если вы живете в маленьком городке, то работу найти практически нереально, тем более без знания хотя бы базового английского. Если повезет, найдете подработку по типу уборки", – пишут украинцы в Норвегии. Селят украинцев в коммуны в небольших населенных пунктах. Работы здесь немного, рассчитывать на высокие заработки не приходится.

"Я согласна, что найти работу сложно. Но без практики практически невозможно. Везде пишут, какой у Вас опыт работы? Практика это тоже опыт. Но язык надо знать непременно", – пишут украинцы.

Украинские беженцы получают статус, который позволяет легально работать. Норвегия приравнивает беженцев из Украины к резидентам. Поэтому украинцы могут бесплатно лечиться и учиться в стране. Медицина не полностью бесплатная, ведь визиты к специалистам, медицинский транспорт и лекарства нужно оплачивать.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

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