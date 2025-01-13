Прибавки и премии не установлены: стало известно, сколько президент Зеленский заработал в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский за 2024 год получил 336 тысяч гривен заработной платы. Глава государства получает ежемесячно должностной оклад в размере 28 тысяч гривен.

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Премии и надбавки президент Украины не получает, они не предусмотрены законом. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос 24 Канала.

В документе отмечается, что общая сумма заработной платы Зеленского в прошлом году составила 336 тысяч гривен, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66 500 гривен. После уплаты налогов месячная зарплата главы государства составляет 22 540 гривен.

В Госуправлении делами также рассказали о заработной плате руководителя Офиса президента Андрея Ермака. За 2024 год на этой должности он заработал 582 255 гривен и уплатил с них налогов на сумму в 115 525 гривен. Отмечается, что должностной оклад Ермака составляет 121 270 гривен.

Напомним, что наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, чья годовая зарплата составляет 1,69 миллиона долларов. Это почти вдвое больше, чем у президента Швейцарии Виолы Амгерд, занимающей второе место с 570 тысячами долларов.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине с начала 2024 года зарплата в госучреждениях выросла почти на 20 тысяч гривен, до 58,5 тысячи. Это более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по Украине (22,5 тысячи гривен по данным кадровых порталов).

Лидерами среди госучреждений по показателю средней зарплаты являются Антимонопольный комитет Украины (113,7 тысяч гривен), Министерство цифровой трансформации Украины (88,5 тысяч гривен), Государственное агентство развития туризма Украины (87,7 тысяч гривен).

Также OBOZ.UA сообщал, что за октябрь временный глава "Укрэнерго" Алексей Брехт получил "чистые" 434,8 тыс. грн. Кроме того, ему было начислено дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 33,3 тыс. грн.

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