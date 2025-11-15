Президент Польши заявил, что в последний раз подписал закон о продлении помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в последний раз подписал закон о продлении помощи украинцам. Он отметил, что поддержка украинского меньшинства должна соответствовать принципу равного отношения ко всем национальным меньшинствам. То есть особо благоприятных условий для украинцев не будет.

Видео дня

Об этом пишет польское издание Кгеѕу. "Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому я подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз", – сказал президент Польши, также подчеркнув необходимость совершенствования системы поддержки. "К украинцам следует относиться как к любому другому национальному меньшинству", – добавил он.

Навроцкий пояснил, что первоначальная версия законопроекта, которую он подписал, содержала положение о предоставлении помощи украинцам, которые не работают в Польше, что он считал неприемлемым. "Это было несправедливое решение в отношении поляков", – отметил Навроцкий, объясняя свое предыдущее решение отказаться подписывать документ.

Ссылаясь на окончательную версию законодательства, президент отметил, что его согласие вытекает из чувства ответственности за стабильность страны. "Я подписал закон во второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, что, пока за нами наблюдают премьер-министр и парламентское большинство, я напоминаю вам, что я подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз", – добавил он.

Кароль Навроцкий отметил, что поддержка граждан Украины должна быть ответственной и справедливой перед польским обществом. "Я признаю, что к украинскому меньшинству в Польше, которое уже переживает четвертый год после начала войны, следует относиться с должной ответственностью, конечно, но так же, как и ко всем другим национальным меньшинствам в Польше", – добавил он, имея в виду необходимость разработки единых принципов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бавария (федеральная земля в составе Германии) выступила за ограничение въезда для украинских беженцев. Ее министр-президент Маркус Зедер заявил, что в Германию приехало слишком много украинских мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!