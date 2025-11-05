Правительство утвердило программу выплат 'Зимняя поддержка': кто сможет получить 6500 грн

В среду, 5 ноября, Кабинет министров Украины утвердил новую программу "Зимняя поддержка". Ею предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 6500 грн.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что помощь могут получить наиболее уязвимые категории украинцев.

"Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в названных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью и одинокие пенсионеры", – говорится в сообщении.

По словам Юлии Свириденко, средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду и обувь. Программа охватит более 660 тысяч человек.

Ранее стало известно о том, что в Украине предлагают усилить государственную поддержку людей с инвалидностью, создав полноценную систему поддержки их и их семей. Кроме того, это позволит увеличить выплаты до 2400-8000 грн, в зависимости от группы инвалидности.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года в Украине заработают новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. Государство будет компенсировать бизнесу расходы на создание комфортных условий труда, оплату ассистентов и часть зарплаты, стимулируя работодателей нанимать и поддерживать таких работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!