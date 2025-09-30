Постоянно нарушал ПДД и подозревается в хищении у военных: OBOZ.UA выяснил, что известно о водителе "кубика", который напал на велосипедиста
Задержанным за избиение велосипедиста, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости, водителем люксового авто Mercedes-Benz G500 (т.н. "кубик") оказался Александр Хилик, который не только уже неоднократно нарушал правила дорожного движения (ПДД), но и подозревается в хищении у военных. В частности, поставке некачественной зимней одежды одной из воинских частей на более 25 млн грн.
Об этом сообщил член Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности (БЭБ) Юрий Гайдай. Он рассказал, что:
- Факт хищения был зафиксирован в 2022 году.
- В 2024 году следственный судья продлевал сроки досудебного расследования по этому делу.
OBOZ.UA выяснил, кем является Хилик, где живет, чем владеет и в чем еще подозревается.
Разведенный представитель криминала
Как удалось узнать OBOZ.UA, у Хилика есть дом в селе Пилипча Белоцерковского района Киевской области. Дом большой, с, вероятно, пристройкой.
На Хилика записано несколько фирм. В частности:
- "Глобал Хил Икс Групп"
Основным видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий.
- "Цветень Групп".
Занимается производством трикотажной и вязаной одежды.
Кроме того, Хилик является учредителем благотворительной организации "Благотворительный фонд "Евро Опен". Которая также является одним из основателей общественного союза "Международно-интеграционная полата".
По словам же нашего источника, сейчас Хилик разведен. И "является представителем криминала".
Кроме того, подчеркивается, у него "по меньшей мере 5 исполнительных производств за нарушение ПДД". Последнее из которых, отмечается, было открыто 22 сентября 2025 года.
Хищение у военных
Но главное же, чем отличился Хилик – это хищения у военных. Так, сейчас Деснянский райсуд Киева рассматривает производство №42023113330000015 о завладении Хиликом имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Потерпевшей же в производстве является одна из воинских частей (в.ч.).
По материалам дела, директор "Глобал Хил Икс Групп" (то есть, Хилик), поставил в.ч. некачественную одежду – в частности, куртки, брюки, комплекты зимней форменной одежды – что не соответствовал техническим условиям и был непригодным к использованию. Этим он нанес государству ущерб на 25,136 млн грн.
Договор закупки был заключен 8 ноября 2022 года. То есть, уже во время полномасштабной войны на действия военного положения.
Рассмотрение дела тянется с 2023 года. Следующее заседание назначено на 10 октября 2025-го.
Хилика "отмазывают"?
Хилик жестоко избил велосипедиста из-за замечания относительно остановки. Пострадавший потерял сознание и упал на дорогу, а злоумышленник скрылся с места происшествия.
Впрочем, во время розыскных мероприятий полицейские установили направление движения автомобиля и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали его.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в суде правоохранители просили избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, зато суд дал ему ночной домашний арест. То есть, по сути, запретил ему выходить из дома ночью, что, в условиях комендантского часа, фактически означает отсутствие меры пресечения.
Впрочем, в прокуратуре не согласились с таким решением. А потому заявили о намерении обжаловать эту меру пресечения в апелляционном порядке.
