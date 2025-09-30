Постоянно нарушал ПДД и подозревается в хищении у военных: OBOZ.UA выяснил, что известно о водителе "кубика", который напал на велосипедиста

Задержанным за избиение велосипедиста, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости, водителем люксового авто Mercedes-Benz G500 (т.н. "кубик") оказался Александр Хилик, который не только уже неоднократно нарушал правила дорожного движения (ПДД), но и подозревается в хищении у военных. В частности, поставке некачественной зимней одежды одной из воинских частей на более 25 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщил член Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности (БЭБ) Юрий Гайдай. Он рассказал, что:

Факт хищения был зафиксирован в 2022 году.

В 2024 году следственный судья продлевал сроки досудебного расследования по этому делу.

OBOZ.UA выяснил, кем является Хилик, где живет, чем владеет и в чем еще подозревается.

Разведенный представитель криминала

Как удалось узнать OBOZ.UA, у Хилика есть дом в селе Пилипча Белоцерковского района Киевской области. Дом большой, с, вероятно, пристройкой.

На Хилика записано несколько фирм. В частности:

"Глобал Хил Икс Групп"

Основным видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий.

"Цветень Групп".

Занимается производством трикотажной и вязаной одежды.

Кроме того, Хилик является учредителем благотворительной организации "Благотворительный фонд "Евро Опен". Которая также является одним из основателей общественного союза "Международно-интеграционная полата".

По словам же нашего источника, сейчас Хилик разведен. И "является представителем криминала".

Кроме того, подчеркивается, у него "по меньшей мере 5 исполнительных производств за нарушение ПДД". Последнее из которых, отмечается, было открыто 22 сентября 2025 года.

Хищение у военных

Но главное же, чем отличился Хилик – это хищения у военных. Так, сейчас Деснянский райсуд Киева рассматривает производство №42023113330000015 о завладении Хиликом имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Потерпевшей же в производстве является одна из воинских частей (в.ч.).

По материалам дела, директор "Глобал Хил Икс Групп" (то есть, Хилик), поставил в.ч. некачественную одежду – в частности, куртки, брюки, комплекты зимней форменной одежды – что не соответствовал техническим условиям и был непригодным к использованию. Этим он нанес государству ущерб на 25,136 млн грн.

Договор закупки был заключен 8 ноября 2022 года. То есть, уже во время полномасштабной войны на действия военного положения.

Рассмотрение дела тянется с 2023 года. Следующее заседание назначено на 10 октября 2025-го.

Хилика "отмазывают"?

Хилик жестоко избил велосипедиста из-за замечания относительно остановки. Пострадавший потерял сознание и упал на дорогу, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Впрочем, во время розыскных мероприятий полицейские установили направление движения автомобиля и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали его.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в суде правоохранители просили избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, зато суд дал ему ночной домашний арест. То есть, по сути, запретил ему выходить из дома ночью, что, в условиях комендантского часа, фактически означает отсутствие меры пресечения.

Впрочем, в прокуратуре не согласились с таким решением. А потому заявили о намерении обжаловать эту меру пресечения в апелляционном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгороде Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил оппонента, а потом выстрелил в него. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию местной больницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!