Под Киевом мужчина жестоко избил оппонента и выстрелил в него. Подробности дела и фото

В Вышгороде Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил оппонента, а потом выстрелил в него. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию местной больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним от медиков поступило сообщение о том, что вблизи одного из фитнес клубов города Вышгород находится мужчина, которого избили.

"Полицейские выяснили, что на улице рядом со спортивным заведением между 30-летним фигурантом и его 35-летним оппонентом на почве длительной личной вражды завязался спор, который перерос в драку", – уточнили в пресс-службе.

Во время схватки злоумышленник ударил мужчину кулаком по голове и выстрелил в его сторону, от чего последний упал на землю и потерял сознание. После этого нарушитель подошел к пострадавшему и нанес ногой еще несколько ударов.

Пострадавшего безотлагательно доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

