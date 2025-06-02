Польша изменила правила виз и трудоустройства: кто оказался под угрозой

С 1 июня в Польше вступили в силу новые правила для иностранцев: ужесточены требования к студентам и ограничен доступ к рынку труда. Теперь для обучения требуется знание языка на уровне B2, а некоторым категориям мигрантов запрещено подаваться на работу или проживание.

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Об этом официально сообщили в пресс-службе Республики Польша. Цель таких изменений – это сделать процедуры легализации пребывания и трудоустройства более прозрачными, законными и контролируемыми.

Одни из наиболее существенных изменений касаются студентов, которые планируют поступать в польские высшие учебные заведения. Теперь каждый кандидат должен:

предоставить документально подтвержденное образование, признанное Национальным агентством академических обменов (NAWA);

доказать знание языка обучения не ниже уровня B2;

сдать вступительный экзамен или пройти собеседование;

не превышать допустимую долю иностранцев - не более 50% от общего количества студентов в заведении.

Университеты, где количество иностранцев превысит 50%, будут обязаны прекратить набор таких студентов до нормализации соотношения. Также, если студент не явится на обучение – вуз должен сообщить об этом консульство. Для иностранцев, которые стремятся работать в Польше, новые правила предусматривают:

запрет подачи заявлений на проживание и работу для лиц с визами других стран ЕС или выданными для транзита, участия в культурных/спортивных мероприятиях;

для лиц с визами других стран ЕС или выданными для транзита, участия в культурных/спортивных мероприятиях; создание "черных списков профессий" – главы округов смогут определять перечень работ, где иностранцам не будут выдавать разрешений;

– главы округов смогут определять перечень работ, где иностранцам не будут выдавать разрешений; более широкие полномочия для бюро труда - в частности, контроль зарплат и частоты трудоустройства;

- в частности, контроль зарплат и частоты трудоустройства; рост штрафов за нелегальное трудоустройство – от 3000 до 50 000 злотых.

Отдельно законодатели установили, что новые кадровые агентства смогут трудоустраивать иностранцев только через два года после регистрации. Ожидается, что это должно уменьшить количество "временных" агентств, которые злоупотребляют системой.

Все новые нормы базируются на цифровизации процессов, ведь подача заявлений, мониторинг разрешений, отчетность - все будет происходить через ІТ-системы, которые также объединят государственные службы. "Миграция должна быть законной, безопасной и отвечать интересам государства. Мы закрываем путь для манипуляций, оставляя открытыми двери для тех, кто действительно хочет учиться или работать честно", – подчеркнул премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Туск заявил, что его страна хочет не только помочь Украине, но и заработать на ее восстановлении, активно привлекая свои компании и ресурсы. Он подчеркнул, что Польша не позволит оставить себя в стороне.

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