Польша хочет заработать на восстановлении Украины: премьер Туск рассказал об экономических интересах

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна хочет не только помочь Украине, но и заработать на ее восстановлении, активно привлекая свои компании и ресурсы. Он подчеркнул, что Польша не позволит оставить себя в стороне, как это было в случае с восстановлением Ирака, и будет жестко защищать свои экономические интересы.

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Об этом он открыто заявил во время выступления в Силезии, где представил масштабный инфраструктурный проект – расширение Евротерминала в городе Славкув, пишет Bankier.pl. "Мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать, и для этого нужен этот специальный хаб", – сказал Туск.

Туск признает, что Польша не наивна и не позволит, чтобы ситуация повторилась, как во время войны в Ираке, когда страна участвовала в международных операциях, но экономической выгоды не получила. "Не может быть так, как было раньше, когда все были вовлечены, включая Польшу – я говорю о войне в Ираке, и тогда самые большие зарабатывали на восстановлении, а Польша оставалась в стороне", – сказал он.

Сегодня, по словам премьера, ситуация должна быть другой, ведь если речь идет о десятках или сотнях миллиардов злотых, которые мир потратит на послевоенное восстановление Украины, Польша должна стать одним из ключевых экономических партнеров. На различных публичных платформах Туск четко дает понять, что государство будет защищать экономические интересы своих компаний.

"Польские компании, польское государство - мы на этом заработаем. Мы будем и солидарны, и зарабатывать, и жестко защищать свои интересы", – подчеркнул он. По его словам, страна готовится к серьезному экономическому участию в послевоенном развитии Украины и не хочет оставаться лишь в роли наблюдателя или "донатора".

Польские стремления созвучны с заявлениями украинского правительства. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил стоимость восстановления, которое составит около 500 миллиардов евро. "Восстановление Украины может стать magnum opus для Европы – ключевой задачей на годы вперед", – сказал он. Шмыгаль подчеркнул, что эти усилия должны быть совместными - европейские компании получат возможность инвестировать, а страны – возможность укрепить региональную стабильность и рынки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, соглашение об ископаемых, которое было заключено с США, открывает перед Украиной много возможностей для экономического роста. В частности, оно дает шанс ускорить темпы послевоенного восстановления страны на десятки лет.

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