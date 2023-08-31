Почти у 200 тысяч ВПО отберут выплаты: Верещук назвала причину

Почти 180 тыс. украинцев ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). К примеру, 109 тысяч из них постоянно находятся за границей. Соответственно, выплаты таким людям будут прекращены.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она объяснила: такие данные были получены в результате проведения проверки.

По словам министра, в настоящее время 109 тыс. людей постоянно находятся за границей – "проживают и получают выплаты там, а также получают выплаты как ВПЛ". Кроме того:

почти 10 тысяч человек числятся в реестрах ЗАГСа как умершие – но выплаты на них приходят;

"были найдены ошибки в реестре, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для одних и тех же детей – таких семей нашли почти 60 тысяч".

Теперь, отметила Верещук, все ошибки исправят. И, соответственно, выплаты упомянутым лицам будут прекращены.

Правила получения выплат ужесточат

Отметим, с августа выплат уже лишились более 100 тыс. переселенцев. Речь идет о тех, кто находится за границей более 100 дней либо вернулся домой.

В то же время уже в сентябре правила в очередной раз ужесточат – и без выплат останутся новые категории переселенцев. В частности, пособия отменят тем, у кого они были продолжены, при наличии таких критериев (для любого члена семьи):

приобретали транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет;

одноразово оплатили товары или активы на сумму более 100 тыс. грн: недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы;

имеют на депозитах или в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) суммарно более 100 тыс. грн;

имеют в собственности пригодное для проживания жилье площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия;

приобрели жилье за средства денежной компенсации из местного или государственного бюджета;

находятся на полном государственном обеспечении или отбывают наказание в местах лишения свободы.

Какие выплаты получают ВПЛ

Лица с инвалидностью и дети – 3000 грн.

Другие лица – 2000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проходят обязательные проверки фактического места жительства ВПЛ. Основаниями для них могут быть: учет внутренне перемещенного лица в пределах одной территориальной громады; неуведомление об изменении фактического места жительства; результаты верификации в соответствии с условиями назначения помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!