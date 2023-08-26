В Украине с сентября урежут выплаты переселенцам: кто остается без помощи

В Украине с августа выплат лишились более 100 тыс. переселенцев. Речь идет о тех, кто находится за границей более 100 дней либо вернулся домой. Уже в сентябре правила в очередной раз ужесточат и без выплат останутся новые категории переселенцев.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, с 1 сентября выплаты также начнут отменять тем, у кого они были продолжены, при наличии таких критериев (для любого члена семьи):

приобретали транспортное средство , с года выпуска которого прошло менее 5 лет;

, с года выпуска которого прошло менее 5 лет; одноразово оплатили товары или активы на сумму более 100 тыс. грн: недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы;

имеют на депозитах или в облигациях внутреннего госзайма ( ОВГЗ ) суммарно более 100 тыс. грн;

или в облигациях внутреннего госзайма ( ) суммарно более 100 тыс. грн; имеют в собственности пригодное для проживания жилье площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия;

пригодное для проживания площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия; приобрели жилье за средства денежной компенсации из местного или государственного бюджета;

находятся на полном государственном обеспечении или отбывают наказание в местах лишения свободы.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона заявила, что более 100 тыс. переселенцев остались без выплат с августа, передает УНИАН. Принятые правительством решения направлены на то, чтобы, с одной стороны, упорядочить то, кому оказывается помощь для ВПЛ и, с другой стороны, сфокусировать оказание этой помощи именно тем гражданам, которые без финансовой поддержки не справятся.

"Поэтому с 1 августа вступили в силу изменения, которыми сфокусирована помощь именно на ВПЛ, то есть как это должно быть. Потому что, по данным верификации Министерства финансов, 109 тысяч человек, получавших помощь для ВПЛ, на самом деле проживали за границей. По крайней мере, 1,5 месяца до 1 августа они постоянно находились за границей и таким образом, скорее всего, эти граждане получают помощь от других государств – они не являются внутренне перемещенными лицами", - сказала Марчак.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине семьи переселенцев могут получить выплату на новорожденного в размере 3 тыс. грн в месяц. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.

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