Пенсии по инвалидности: можно ли получить выплату без страхового стажа

В Украине причину, группу и срок инвалидности определяет медико-социальная экспертиза по действующему законодательству. Пенсия по инвалидности предоставляется при наличии минимального страхового стажа, который зависит от группы: для I группы – от 1 до 10 лет, для ІІ и ІІІ – от 1 до 14 лет.

Видео дня

Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области. Пенсии по инвалидности – важная часть социальной поддержки, предоставляемая государством гражданам Украины, потерявшим трудоспособность из-за болезней или травм. Процесс назначения такой пенсии зависит от установления группы инвалидности и страхового стажа.

Пенсия по инвалидности назначается гражданам, потерявшим частично или полностью трудоспособность. Основными условиями для ее получения являются:

наличие инвалидности: инвалидность должна быть подтверждена медико-социальной экспертизой (МСЭК), определяющей причину, группу и срок действия инвалидности;

инвалидность должна быть подтверждена медико-социальной экспертизой (МСЭК), определяющей причину, группу и срок действия инвалидности; страховой стаж: он является обязательным условием для лиц, обращающихся за пенсией по инвалидности и зависит от группы инвалидности и возраста лица.

он является обязательным условием для лиц, обращающихся за пенсией по инвалидности и зависит от группы инвалидности и возраста лица. Срок обращения. Чтобы пенсия была назначена с даты установления инвалидности, нужно подать заявление не позднее трех месяцев после установления статуса инвалидности.

Пенсия назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: во время трудоустройства, до него или после прекращения трудовой деятельности. В то же время лица, достигшие пенсионного возраста, определенного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", получают пенсию по инвалидности на всю жизнь.

Пенсия по инвалидности назначается в соответствии с имеющимся страховым стажем на время наступления инвалидности или на момент обращения за пенсией. Требования к стажу различаются в зависимости от группы инвалидности:

I группа инвалидности – необходимо от 1 до 10 лет стажа;

– необходимо от 1 до 10 лет стажа; ІІ и ІІІ группа инвалидности – от 1 до 14 лет стажа.

Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы или вследствие участия в массовых акциях протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года, страховое требование не является обязательным. Размер пенсии по инвалидности исчисляется как процент от пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

– 100% пенсии по возрасту; ІІ группа – 90% пенсии по возрасту;

– 90% пенсии по возрасту; ІІІ группа – 50% пенсии по возрасту.

Это значит, что чем тяжелее группа инвалидности, тем больше сумма пенсии. Эта система отображает уровень поддержки, необходимый лицам, потерявшим трудоспособность полностью или частично. Срок действия пенсии по инвалидности определяется решением МСЭК.

Для получения пенсии с даты установления инвалидности необходимо подать заявление в органы Пенсионного фонда Украины в течение трех месяцев с даты предоставления статуса инвалидности. Если этот срок пропущен, пенсия будет начислена с даты обращения.

Несмотря на сложные обстоятельства военного времени система социальной поддержки в Украине продолжает функционировать. В Министерстве социальной политики отмечают, что выплаты для лиц с инвалидностью остаются неизменными, а внедряемая реформа МСЭК не приведет к уменьшению размера пенсий по инвалидности. Для граждан также доступна онлайн-сервис для подачи документов через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские прокуроры могут остаться без огромных пенсий. Это произойдет, если у Украины примут установление единых условий перерасчета пенсий, независимо от закона, по которому ее исчисляют

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!