Озвучен обновленный размер пенсий украинцев: наибольшее повышение получили судьи

В Украине по состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия составляет 6341,1 грн (с начала года она выросла на 552 грн). При этом средняя пенсия судьи за этот период увеличилась на 1 281 грн и составила 108 321,6 грн.

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Об этом говорится в данных ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Всего в Украине пенсию по возрасту получают 10,3 млн украинцев. Среди них пенсию по возрасту получают около 7,5 млн украинцев, остальные – пенсию за выслугу лет (ее средний размер составляет 12,3 тыс. грн), социальные пенсии, пенсии по инвалидности.

Пенсию до 5 тыс. грн получают 4,5 млн украинцев. Пенсию от 10 тыс. грн платят около 1,5 млн украинцам. Отметим, в январе 2024 года в Украине средняя пенсия была на 955 грн меньше и составляла всего 5385,25 грн.

Как перечислили пенсии с апреля

По данным Министерства социальной политики, в рамках индексации с 1 апреля пенсии увеличат для 629 тыс. работающих пенсионеров. При этом всего в Украине работают 2,8 млн. пенсионеров, а их средняя пенсия составляет 6302 грн.

В Пенсионном фонде также предупреждали, что увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы (апрель-май) работающие пенсионеры получат уже в июне. Это связано с особенностями работы государственных реестров.

Так, на сумму от 500 грн пенсии увеличат украинцам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, а также высокие зарплаты, подсчитал OBOZ.UA. А если пенсионер получает пенсию в размере 5 тыс. грн и при выходе на заслуженный отдых имел 30 лет стажа, то после перерасчета пенсия может увеличиться на 333 грн. Если пенсия составляет 6 тыс. грн при тех же условиях, увеличение может быть на уровне 400 грн. При пенсии в 7 тыс. грн – 562 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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