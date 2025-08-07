Отмена космических спецпенсий забуксовала: украинцы обратились к нардепам

В Украине забуксовал процесс отмены несправедливых спецпенсий, которые дают сотням госслужащих космические выплаты, пока миллионы людей едва выживают на минимум. В ответ украинцы зарегистрировали петицию в Верховную Раду, требуя принятия законопроекта, как первый реальный шаг к пенсионной справедливости.

Об этом рассказал народный депутат из "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, в Украине уже несколько месяцев продолжается затягивание с рассмотрением законопроекта №12278 об отмене так называемых "клановых" спецпенсий – тех самых, которые позволяют отдельным категориям чиновников получать десятки, а иногда и сотни тысяч гривен ежемесячно, пока большинство пенсионеров выживает на 3-4 тысячи.

На фоне этой несправедливости на сайте Верховной Рады появилась электронная петиция, которая требует наконец принять закон и положить конец феодальной системе привилегий. По словам Гетманцева, так называемые специальные пенсии возникли еще в 1990-х годах, когда чиновникам и представителям отдельных сфер (в частности судьям, прокурорам, народным депутатам, госслужащим) назначались выплаты в размере 80-90% от последней зарплаты.

Если в 90-е это было несколько десятков долларов, то сегодняшние реалии – это пенсии по 100, 200, 300 тысяч гривен. В то время, как большинство украинцев живет на пенсию в 2-5 тысяч гривен, такое неравенство вызывает справедливое возмущение.

Гетманцев называет это "публичным и дерзким признанием клановости", которое подрывает доверие к государству и разрушает общественное единство. "Это не просто о деньгах. Это об ощущении исключительности, о демонстрации того, что кто-то в этой стране "равнее". При минимальной пенсии в 2361 грн, когда более половины украинцев получают до 5 тысяч, выплаты по 100 тысяч выглядят как плевок в сторону миллионов простых граждан", – заявил Гетманцев.

Несмотря на то, что сам законопроект №12278 уже прошел рассмотрение в профильном комитете социальной политики и рекомендован ко второму чтению, прогресс в парламенте остановился. Гетманцев открыто говорит, что система сопротивляется. "Система сопротивляется, кланы сопротивляются, и это понятно. Но в конце концов справедливость должна победить", – подчеркнул он. На этом фоне общественность решила действовать, на сайте Верховной Рады появилась электронная петиция с требованием немедленного принятия законопроекта.

"У меня дедушка более 50 лет самоотверженно работал, и сейчас получает пенсию – 4 тысячи гривен. Но особенно больно от того, что другие получают по 300-400 тысяч. Это позор и несправедливость, недопустимые в цивилизованной стране", – автор эмоционально обращается к депутатам.

Петиция призывает ликвидировать "касту избранных", вернуть справедливость в пенсионную систему и дать шанс на достойную старость всем, кто честно работал: медикам, учителям, инженерам, работникам культуры и другим. Гетманцев поблагодарил автора и призвал украинцев поддержать инициативу.

По оценкам экспертов, государство ежегодно тратит 35 миллиардов гривен на выплаты пенсий по судебным решениям – именно тех, что связаны со спецпенсиями. Между тем более половины всех пенсионеров получают менее 5000 грн, а минимальная пенсия составляет всего 2361 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в течение 100 дней собираются представить новую пенсионную реформу, включающую среди прочего т.н. вторую пенсию – накопительную. Ожидается и изменение системы социальных выплат.

