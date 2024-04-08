Осталось несколько дней до конца программы: в одной из областей будут выдавать продуктовую помощь
В Украине жителям одного из районов оказывается гуманитарная помощь в виде бесплатных продуктов. Так, помощь оказывается жителям Запорожского района Всемирной продовольственной программы ООН.
Об этом информирует Благотворительный фонд "Посмішка ЮА". Выдачи продуктовых наборов будут проходить с 8 по 12 апреля включительно в населенных пунктах:
- Камышеватская община: Камышеваха, Желтая Кручая, Яснополье, Счастливое, Новоивановка, Новотаврийское;
- Кушугумская община: Кушугум, Малокатериновка, Балабино; Беленьковская община: Беленькое, Лысогоровка, Марьевка; Новоалександровская община: Новоалександровка, Григоровка, Юлиевка, Веселянка;
- Терновская община: Самойловка, Терноватое, Рождественское, Любицкое, Барвиновка.
Задать уточняющие вопросы можно, позвонив по горячим линиям по номерам: БФ "Посмішка ЮА" – 050 460 22 40, ВПП ООН – 0 800 600 122. Гуманитарная помощь предоставляется Всемирной продовольственной программой ООН совместно с благотворительным фондом ".
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