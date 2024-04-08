Осталось несколько дней до конца программы: в одной из областей будут выдавать продуктовую помощь

В Украине жителям одного из районов оказывается гуманитарная помощь в виде бесплатных продуктов. Так, помощь оказывается жителям Запорожского района Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом информирует Благотворительный фонд "Посмішка ЮА". Выдачи продуктовых наборов будут проходить с 8 по 12 апреля включительно в населенных пунктах:

Камышеватская община: Камышеваха, Желтая Кручая, Яснополье, Счастливое, Новоивановка, Новотаврийское;

Кушугумская община: Кушугум, Малокатериновка, Балабино; Беленьковская община: Беленькое, Лысогоровка, Марьевка; Новоалександровская община: Новоалександровка, Григоровка, Юлиевка, Веселянка;

Терновская община: Самойловка, Терноватое, Рождественское, Любицкое, Барвиновка.

Задать уточняющие вопросы можно, позвонив по горячим линиям по номерам: БФ "Посмішка ЮА" – 050 460 22 40, ВПП ООН – 0 800 600 122. Гуманитарная помощь предоставляется Всемирной продовольственной программой ООН совместно с благотворительным фондом ".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине действует проект по монетизации "упаковка малыша". Вместо бокса с самыми необходимыми для грудного ребенка вещами родители могут оформить денежную компенсацию. В 2024 году она выросла. В настоящее время финансовая поддержка составляет 7689 грн.

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