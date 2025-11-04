Одной категории украинцев значительно уменьшат пенсии: кто теперь будет получать "минималку"

В Украине лица осужденные за госизмену, коллаборационизм и другие преступления против государства отныне будут получать пенсию не более минимальной – 2 361 грн. После выхода на свободу выплаты возвращаются на общих основаниях, а специальные пенсии для таких лиц не будут восстанавливаться.

Об этом говорится в законопроекте № 10355 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное преступление против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка". За него 15 мая 2025 года проголосовали 244 народных депутата.

Отныне такие граждане будут получать не более прожиточного минимума – 2 361 гривну в месяц. После отбытия наказания пенсию вернут, но на общих основаниях, а недополученные выплаты за время заключения компенсируются в размере минимальной пенсии. Новые правила касаются украинцев, осужденных за:

государственную измену;

шпионаж;

коллаборационизм;

помощь врагу;

попытки сменить власть насильственным путем;

нарушение территориальной целостности.

Такие лица во время пребывания в местах лишения свободы не будут получать пенсию сверх минималки. После выхода на свободу они могут оформить пенсию на общих основаниях, однако специальные пенсии, в частности государственным служащим, военным и работникам прокуратуры, возвращаться не будут.

"Этот закон не отменяет право на пенсию, но вводит ограничения для предателей, чтобы усилить национальную безопасность и поддержать правопорядок", – отметили в Минсоцполитики.Закон направлен на:

повышение национальной безопасности;

предотвращение материального поощрения преступников против государства;

защиту государства в условиях войны.

Таким образом, Украина не только ограничивает финансовые выплаты для лиц, совершивших серьезные преступления, но и устанавливает строгое правило для спецпенсий, которые теперь не будут предоставляться после отбытия наказания. Лица, отбывшие наказание, смогут получить пенсию по общим правилам. При этом средства, которые они не получали в период заключения, государство перечислит в размере минимальной пенсии – 2 361 грн в месяц.

Отмечается, что это правило распространяется не только на обычные пенсии "по возрасту", но и на пожизненное денежное содержание – спецпенсии для бывших судей, прокуроров, военных и некоторых ученых. После выхода из тюрьмы им не возвращают особые выплаты, а назначают только минимальную пенсию на общих условиях.

Новые ограничения могут касаться не только осужденных, но и подозреваемых в преступлениях против государства, которые находятся в розыске или на оккупированных территориях. Пенсия для них не будет назначаться до момента отбытия наказания или окончания расследования.

