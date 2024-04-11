ООН раздает новые выплаты украинцам: кто может получить помощь

Начиная с 8 апреля, мобильные бригады Благотворительного фонда "Право на защиту" проведут работу во Львовской и Тернопольской областях, где состоится предоставление финансовой помощи от Украинского отдела координации гуманитарных вопросов ООН (УВКБ ООН). Размер пособия составляет 3600 грн. для каждого члена домохозяйства на период трех месяцев.

Об этом сообщает УВКБ ООН в городе Львов. Помощь будет предоставляться лицам, ранее не пользовавшимся помощью от международных организаций и имеющих доход, менее 5400 грн на человека в месяц

Условия получения

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, подвергшиеся последствиям военных действий после 24 февраля 2022 года, а также лица, вернувшиеся к местам своего постоянного проживания после вынужденного перемещения через военные события от 24 февраля 2022 года. Обязательные критерии уязвимости для указанных категорий:

семья, имеющая только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми от 55 лет;

семья, возглавляемая одним/несколькими одинокими пожилыми людьми от 55 лет или пожилыми людьми с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями.

Необходимые документы для получения помощи

Для получения помощи нужно иметь при себе документы. А именно:

ИНН;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка при наличии инвалидности или хронического заболевания.

Где оформить помощь офлайн

Пункты регистрации будут работать в порядке живой очереди в двух областях Украины. А именно:

10 апреля с 11:00 до 16:00 в г. Бучач, ул. Агнона, 3;

11 апреля с 11:00 до 16:00 в г. Тернополь, ул. Медовая, 3;

центр регистрации в г. Львов, пл. Маланюка, 2;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине жителям одного из районов оказывается гуманитарная помощь в виде бесплатных продуктов. Так, помощь оказывается жителям Запорожского района Всемирной продовольственной программы ООН.

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