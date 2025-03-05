Новые пенсии начали выплачивать украинцам: кому и как повысили с марта

В Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии с 4 марта. После индексации пенсии в среднем возрастут на 556 грн., а размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн. до 6345 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Индексация по формуле (50% от инфляции плюс 50% от среднего за три года роста зарплат) составляет 11,5%. При этом далеко не каждый пенсионер получает с 1 марта на 11,5% более высокую пенсию. На самом деле таких меньшинств. Пенсионное законодательство Украины очень громоздко. Кроме самой пенсии, размер которой считают по формуле, украинцы получают десятки разных дотяжек и надбавок.

Кого коснется перерасчет:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

"Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии во время индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 555 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн", – заявила министер социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним, что также будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

А 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев стажа.

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