Нидерланды запретят беженцам из "безопасных стран" работать: что будет с украинцами

Нидерланды готовятся запретить работать беженцам из так называемых "безопасных стран" и ввести различные условия для тех, кто имеет высокие и низкие шансы на получение вида на жительство. Однако эти новые правила не касаются украинцев со статусом временной защиты – они и в дальнейшем смогут работать без ограничений.

Об этом сообщает Ukraine Pulse, со ссылкой на заявление министра социальных дел Мариелле Паул. Она объяснила новые правила необходимостью внедрения нового Европейского миграционного пакта и уменьшения нагрузки на систему размещения и рассмотрения заявлений.

При этом важно, что эти нововведения не касаются украинцев, которые находятся в Нидерландах со статусом временной защиты. Они и в дальнейшем смогут работать без ограничения часов и без дополнительных процедур оформления разрешений. Новые правила будут разделять людей, которые подают заявление на убежище, на две условные категории.

Категория Право на работу Условия Те, кто имеет высокие шансы получить вид на жительство Могут работать Работу позволят начинать через 3 месяца после подачи заявления (сейчас – 6). Также будет отменено ограничение на 24 недели работы в год. Те, кто прибыл из "безопасных стран" Право на работу отменяется полностью Люди из стран, где не происходят войны и системных преследований, не смогут работать в Нидерландах с момента подачи заявления и до момента окончательного решения.

Такие ограничения должны уменьшить наплыв необоснованных заявлений на убежище и сократить расходы на их обработку. Фактически, правительство Нидерландов дает понять: работа – это привилегия для тех, кто реально нуждается в защите, а не способ "поехать на заработки" под видом беженства. По словам правительства, последние несколько лет участие искателей убежища в нидерландском рынке труда резко возросло.

в 2022 году было выдано около 600 разрешений на работу;

за первые восемь месяцев 2025 года – более 16 500.

Это означает, что страна фактически стала рынком труда для тысяч людей, которые подают заявления на убежище без реальных оснований получить право на проживание. Министр Мариелле Паул подчеркнула, что изменения направлены на "справедливость". "Если человек имеет высокие шансы остаться, он должен как можно быстрее интегрироваться. Работа важна для этого. Но тот, кто не имеет права оставаться, не имеет и права работать", – отметила она.

Украинцы, которые находятся в Нидерландах на основании Директивы о временной защите, не подпадают под эти новые правила. Для них действует отдельный механизм, принятый ЕС в связи с полномасштабной войной России против Украины. Люди из Украины сохраняют право на:

трудоустройство без разрешений,

социальную помощь,

обучение,

проживание в муниципальных центрах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше участились случаи недобросовестных практик, связанных с оформлением карт побыту CUKR для беженцев из Украины за деньги. Местные власти предупредили, что такая услуга является бесплатной, поэтому посредники, которые просят за это деньги, являются мошенниками.

