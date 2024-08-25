Некоторым украинцам выплатят до 10 800 грн на человека: как получить помощь

В августе 2024 года украинцы с низкими доходами могут получить финансовую помощь от ООН до 10,8 тысячи гривен на человека в течение трех месяцев. Программа предоставляется внутренне перемещенным лицам и тем, кто вернулся к своему постоянному месту жительства после вынужденного перемещения.

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Об этом сообщил благотворительный фонд "Право на защиту" в комментарии СМИ. Каждый член семьи, отвечающий условиям программы, может получить по 3,6 тысячи гривен ежемесячно в течение трех месяцев, что составляет 10,8 тысячи гривен на человека.

Программа помощи доступна для нескольких категорий граждан. В первую очередь это внутренне перемещенные лица, которые переехали в течение последних шести месяцев в пределах Украины. Также помощь могут получить те, кто вернулся в свое постоянное местожительство после перемещения через военные действия с 24 февраля 2022 года.

Важно, что претендовать на помощь могут только семьи с низким доходом на одного члена семьи (менее 5,4 тысячи гривен) и ранее не получавшие финансовой поддержки от международных организаций. Среди приоритетных категорий – семьи с одним из родителей и несовершеннолетними детьми, одинокие пожилые люди, семьи с лицами с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Как подать заявку на финансовую помощь и кто может рассчитывать на выплаты

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно несколькими способами:

позвонить по горячей линии УВКБ ООН;

обратиться за помощью к волонтерам;

отправить запрос на электронную почту.

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить до 10,8 тысячи гривен на человека в течение трех месяцев. В июне 2024 года критерии уязвимости были обновлены, что позволило больше людей получить доступ к этой программе.

Основными критериями для участия является принадлежность к одной из определенных категорий уязвимых групп. В них входят семьи, где есть только один из родителей и дети до 18 лет, одинокие пожилые люди (55+ лет), а также семьи с лицами с особыми потребностями. Кроме того, на помощь могут рассчитывать люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую страну или регион, если они отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости.

С момента старта программы в марте 2022 года УВКБ ООН уже собрал данные почти 1,3 миллиона человек для предоставления финансовой помощи. Консультации по участию в программе можно получить в пунктах сбора данных, расположенных в 18 областях Украины, таких как Львов, Киев, Одесса, Харьков и другие. Эти пункты оказывают поддержку не только в регистрации на получение помощи, но и в решении других вопросов, связанных с социальной защитой населения.

Как получить консультацию и подать заявку на помощь

Украинцы, желающие подать заявку на участие в программе многоцелевой денежной помощи, могут сделать это несколькими путями. Самый простой способ – позвонить по горячей линии УВКБ ООН или обратиться за помощью к волонтерам, работающим в регионах. Кроме того, есть возможность отправить запрос по электронной почте или получить консультацию в пунктах сбора данных.

Важно, что программа ориентирована на поддержку именно тех людей, наиболее пострадавших от военных действий и которые еще не получали помощь от международных организаций. Фонд "Право на защиту", являющийся официальным партнером УВКБ ООН, отмечает, что фокус программы сосредоточен на самых уязвимых категориях населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в трех областях могут получить гранты на перезапуск и поддержку бизнеса в размере от 7000 до 20000 евро. Проект реализуется при финансировании германского банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

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