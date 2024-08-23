Украинцы из трех областей могут получить до 20 тыс. евро от Германии: какие условия
Украинцы в трех областях могут получить гранты на перезапуск и поддержку бизнеса в размере от 7 000 до 20 000 евро. Проект реализуется при финансировании Немецкого банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили, что помощь предусмотрена для:
- Сумской;
- Черниговской;
- Киевской областей.
При этом рассчитывать на нее могут не все. Только:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- вернувшиеся домой украинцы;
- принимающие общины.
"Пограничные регионы, которые были частично оккупированы, постоянно подвергаются ракетным обстрелам врага, требуют особого внимания со стороны государства. Мы имеем ряд правительственных программ по поддержке и стимулированию развития бизнеса в этих регионах, оказанию помощи жителям и внутренним переселенцам в трудоустройстве, переучиванию и повышению своего профессионального уровня, чтобы они могли стать более конкурентными на рынке труда, имели возможность обеспечивать себя и семью", – говорится в сообщении.
Сколько денег могут получить украинцы от Германии
При этом подчеркивается: проект получил название "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта". В его рамках будет предоставлено:
- 150 грантов до 7 000 евро для микропредприятий;
- 90 грантов до 20 000 евро для малых предприятий;
- 45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.
Кроме того, 4 экономические кластеры получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции. А также:
- стимулирования экспорта;
- содействия экономическому развитию области.
Также в рамках проекта предусмотрено оказание поддержки ВПЛ и украинцам, которые вернулись домой, молодежи, женщинам и другим членам общин трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство. Так, 500 человек получат ваучеры на сумму до 1 000 евро на образовательные/профессиональные курсы повышения квалификации.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Словакии с 6 августа 2024 года начали действовать новые правила регистрации для получения временной защиты. Теперь украинские беженцы могут подать документы в любое отделение полиции по делам иностранцев, но предварительно необходимо зарегистрироваться онлайн.
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