Украинцы из трех областей могут получить до 20 тыс. евро от Германии: какие условия

Украинцы в трех областях могут получить гранты на перезапуск и поддержку бизнеса в размере от 7 000 до 20 000 евро. Проект реализуется при финансировании Немецкого банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

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Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили, что помощь предусмотрена для:

Сумской;

Черниговской;

Киевской областей.

При этом рассчитывать на нее могут не все. Только:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

вернувшиеся домой украинцы;

принимающие общины.

"Пограничные регионы, которые были частично оккупированы, постоянно подвергаются ракетным обстрелам врага, требуют особого внимания со стороны государства. Мы имеем ряд правительственных программ по поддержке и стимулированию развития бизнеса в этих регионах, оказанию помощи жителям и внутренним переселенцам в трудоустройстве, переучиванию и повышению своего профессионального уровня, чтобы они могли стать более конкурентными на рынке труда, имели возможность обеспечивать себя и семью", – говорится в сообщении.

Сколько денег могут получить украинцы от Германии

При этом подчеркивается: проект получил название "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта". В его рамках будет предоставлено:

150 грантов до 7 000 евро для микропредприятий;

90 грантов до 20 000 евро для малых предприятий;

45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.

Кроме того, 4 экономические кластеры получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции. А также:

стимулирования экспорта;

содействия экономическому развитию области.

Также в рамках проекта предусмотрено оказание поддержки ВПЛ и украинцам, которые вернулись домой, молодежи, женщинам и другим членам общин трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство. Так, 500 человек получат ваучеры на сумму до 1 000 евро на образовательные/профессиональные курсы повышения квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Словакии с 6 августа 2024 года начали действовать новые правила регистрации для получения временной защиты. Теперь украинские беженцы могут подать документы в любое отделение полиции по делам иностранцев, но предварительно необходимо зарегистрироваться онлайн.

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