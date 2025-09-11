Некоторым украинцам перепишут правила получения пенсий: что нужно знать

В Донецкой области изменили порядок получения пенсий и гуманитарной помощи – теперь жителей прифронтовых поселков будут вывозить в Славянск и Краматорск. Поездки будут происходить небольшими группами в определенные дни, чтобы гарантировать людям безопасность и доступ к выплатам.

Об этом рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона. Решение приняли после трагедии в Яровой 9 сентября, когда российские войска совершили массированный обстрел по гражданскому населению.

В результате погибли 25 человек, еще 18 получили ранения. Событие показало, насколько опасно людям оставаться в своих громадах даже для базовых потребностей, таких как получение пенсий или помощи. Филашкин сообщил, что жителей прифронтовых населенных пунктов будут возить небольшими группами в Славянск и Краматорск.

Выезды будут осуществляться в определенное время и в предварительно согласованные места. В эти города люди смогут приехать для получения:

пенсий;

социальных выплат;

гуманитарной помощи;

медицинских услуг.

Местные администрации обязаны заблаговременно сообщать жителям о датах и местах выездов, чтобы избежать хаоса и обеспечить безопасность. По словам Филашкина, в Яровой на момент обстрела проживало около 450 человек.

В целом же в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области сейчас остаются примерно 18 тысяч жителей, которые ежедневно живут под угрозой обстрелов. Поэтому организованный вывоз людей даже для кратковременных поездок в более безопасные города является вынужденным, но необходимым шагом.

