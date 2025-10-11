Не все украинцы старше 65 лет получат минимальную пенсию с доплатой: кому не положена выплата

Минимальная пенсия как соцстандарт (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность) в 2025 году в Украине составляет 2361 грн (в 2026-м – 2595 грн), однако фактически пенсионерам старше 65 лет могут платить 3758 грн "минималки" (за счет доплаты). При этом, несмотря на распространенное мнение об обязательности такой гарантии, на самом деле она распространяется только на определенные категории граждан. Например, если нет достаточного количества стажа, выплаты в 3758 грн не будет.

Об этом говорится в правилах, обнародованных Пенсионным фондом Украины (ПФУ).Сумма фактической минимальной пенсии зависит от возраста, страхового стажа и трудоустройства.

Кому не положена минимальная пенсия с доплатой

Пенсия в размере 3758 гривен для лиц старше 65 лет в 2025 году гарантирована лишь при наличии полного страхового стажа – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если этого условия не соблюдено, размер выплат будет ниже:

Если у пенсионера не хватает даже нескольких месяцев до полного стажа размер выплаты автоматически снижается до 2361 грн.

Доплата до 3758 грн минимального уровня не начисляется украинцам пенсионного возраста, которые продолжают работать. В этом случае государство считает, что пенсионер имеет собственный доход и не относится к категории социально уязвимых лиц, нуждающихся в доплате до гарантированного минимума.

Доплаты к пенсиям по возрасту

В случае, если выплата пенсионера не достигает 10 340,3 грн (а и "минималка", и гарантированная пенсия для людей 65+, явно не дотягивают до этого показателя), прибавки таковы:

от 70 до 74 лет – 300 грн;

от 75 до 79 лет – 456 грн;

от 80 лет – 570 грн.

"Возрастные" доплаты не суммируются – можно получить только одну из них. Производятся они автоматически – обращаться в ПФУ не нужно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году индексация пенсий, по нашим расчетам, может быть на уровне 15,4%. При этом минимальную пенсию повысят всего на 9,9% и впервые за несколько лет. Проект бюджета не предусматривает значительного улучшения ситуации с пенсиями. Выплаты будут оставаться на крайне низком уровне, а уровень бедности среди пенсионеров будет увеличиваться.

