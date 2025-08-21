Названы самые опасные кредиты: украинцам дали советы и формулу, как не попасть в долговую яму

В Украине среди потребительских кредитов, т.е. займов на личные нужды физлиц, самыми рискованными являются кредиты наличными, включая лимиты по банковским картам. А меньше всего проблем фиксируется с кредитами на покупку автомобиля или жилья.

Об этом OBOZ.UA рассказала банкир а Олена Ермолова, директор по управлению рисками Глобус Банка. Она дала украинцам простые, но важные советы о том, как избежать проблем с кредитованием.

Главное, что нужно знать

Свмые опасные – кредиты наличкой и лимиты по картам , по статистике их не возвращают чаще всего. Причина – такие займы берут, уже находясь в условиях финансовых проблем.

, по статистике их не возвращают чаще всего. Причина – такие займы берут, уже находясь в условиях финансовых проблем. Поэтому ключевой совет – не брать кредиты, если нынешние доходы уже не позволяют поддерживать желаемый уровень жизни.

– уже не позволяют поддерживать желаемый уровень жизни. В целом перед оформлением кредита нужно обязательно убедиться, что ежемесячный платеж не заставит отказываться от базовых потребностей .

. Кредитные платежи нельзя планировать из расчета на гипотетический рост доходов в будущем.

из расчета на гипотетический рост доходов в будущем. Самые беспроблемные – ипотека и автокредиты. Для них нужен крупный накопить первоначальный взнос, что уже является проверкой платежеспособности.

"Кредит может улучшить жизнь, но он не сотворит чуда", – подчеркивает Ермолова.

"Формула безопасного кредита"

Банкир предлагает использовать простую формулу, чтобы оценить свою готовность к выплате кредита:

Вычтите из ежемесячного дохода средние расходы за последний год на базовые нужды (еда, жилье, транспорт и т.д.). Отложите не менее 20% от оставшейся суммы на непредвиденные расходы. Оцените вероятность сохранения дохода на текущем уровне (она должна быть не ниже 80%). Сравните оставшуюся сумму с ежемесячным платежом по кредиту. Если после всех трат у вас остаются средства на стабильные выплаты, а риск снижения дохода минимален, заем можно брать без значительных рисков.

Сколько "плохих" кредитов в Украине: статистика

На 1 июля 2025 года доля неработающих кредитов в банковской системе Украины снизилась до 27,1% .

. Общий объем проблемных займов с начала года сократился на 6,4 млрд грн, до 386,8 млрд грн .

. Большая часть проблемных кредитов – 86% – сосредоточена в государственных банках, отмечают аналитики "Финансового пульса", причем 44% от их объема учитывается на балансе ПриватБанка.

– сосредоточена в государственных банках, отмечают аналитики "Финансового пульса", причем 44% от их объема учитывается на балансе ПриватБанка. Госбанки, по словам Ермоловой, лидируют, т.к. в основном именно они кредитовали крупный бизнес, который больше всего пострадал от последствий войны.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2025 года в Украине подорожали кредиты – только в июле ставки поднялись на 1,4 процентного пункта для бизнеса и на 0,3 п.п. для населения. Впрочем, банкиры считают, что уже этой осенью ситуация изменится и проценты по займам могут пойти на спад.

