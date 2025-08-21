Названы самые опасные кредиты: украинцам дали советы и формулу, как не попасть в долговую яму
В Украине среди потребительских кредитов, т.е. займов на личные нужды физлиц, самыми рискованными являются кредиты наличными, включая лимиты по банковским картам. А меньше всего проблем фиксируется с кредитами на покупку автомобиля или жилья.
Об этом OBOZ.UA рассказала банкир а Олена Ермолова, директор по управлению рисками Глобус Банка. Она дала украинцам простые, но важные советы о том, как избежать проблем с кредитованием.
Главное, что нужно знать
- Свмые опасные – кредиты наличкой и лимиты по картам, по статистике их не возвращают чаще всего. Причина – такие займы берут, уже находясь в условиях финансовых проблем.
- Поэтому ключевой совет – не брать кредиты, если нынешние доходы уже не позволяют поддерживать желаемый уровень жизни.
- В целом перед оформлением кредита нужно обязательно убедиться, что ежемесячный платеж не заставит отказываться от базовых потребностей.
- Кредитные платежи нельзя планировать из расчета на гипотетический рост доходов в будущем.
- Самые беспроблемные – ипотека и автокредиты. Для них нужен крупный накопить первоначальный взнос, что уже является проверкой платежеспособности.
"Кредит может улучшить жизнь, но он не сотворит чуда", – подчеркивает Ермолова.
"Формула безопасного кредита"
Банкир предлагает использовать простую формулу, чтобы оценить свою готовность к выплате кредита:
- Вычтите из ежемесячного дохода средние расходы за последний год на базовые нужды (еда, жилье, транспорт и т.д.).
- Отложите не менее 20% от оставшейся суммы на непредвиденные расходы.
- Оцените вероятность сохранения дохода на текущем уровне (она должна быть не ниже 80%).
- Сравните оставшуюся сумму с ежемесячным платежом по кредиту.
- Если после всех трат у вас остаются средства на стабильные выплаты, а риск снижения дохода минимален, заем можно брать без значительных рисков.
Сколько "плохих" кредитов в Украине: статистика
- На 1 июля 2025 года доля неработающих кредитов в банковской системе Украины снизилась до 27,1%.
- Общий объем проблемных займов с начала года сократился на 6,4 млрд грн, до 386,8 млрд грн.
- Большая часть проблемных кредитов – 86% – сосредоточена в государственных банках, отмечают аналитики "Финансового пульса", причем 44% от их объема учитывается на балансе ПриватБанка.
- Госбанки, по словам Ермоловой, лидируют, т.к. в основном именно они кредитовали крупный бизнес, который больше всего пострадал от последствий войны.
Как сообщал OBOZ.UA, летом 2025 года в Украине подорожали кредиты – только в июле ставки поднялись на 1,4 процентного пункта для бизнеса и на 0,3 п.п. для населения. Впрочем, банкиры считают, что уже этой осенью ситуация изменится и проценты по займам могут пойти на спад.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!