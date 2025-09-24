Нардепа-"слугу" уличили в незаконном обогащении: в доме Павлиша на Киевщине прошли обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в конце августа провело обыск в доме народного депутата от Херсонской области Павла Павлиша ("Слуга народа"). Речь идет об особняке площадью более 200 кв. м. в с. Ходосовка в Киевской области.

Видео дня

Обыск прошел в рамках уголовного производства №4 42024000000001105 по факту незаконного обогащения. В реестрах имя фигуранта не указано, однако, по данным общественного деятеля, экс-нардепа (8-й созыв ВР) Борислава Березы, речь идет именно о Павлише. Указано, что основанием для открытия производства стали журналистские расследования.

Факт проведения обыска подтверждается данными из Единого реестра судебных решений. Так, в постановлении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) говорится: "Наложить арест на имущество, изъятое 28.08.2025 во время проведения обыска по месту жительства народного депутата Украины". Указанное имущество:

три мобильных телефона;

квитанция на 1,4 млн грн за квартиру в Киеве;

документы на оплату туристических услуг на 200 тыс. грн;

счет на покупку украшений на 1,13 млн грн;

другие квитанции на сумму около 1 млн грн;

письма Консультативной группы экспертов и ответы нардепа.

По данным следствия, в январе 2022 года Павлиш на основании доверенности от отца приобрел земельный участок под строительство в коттеджном городке "Новая Ходосовка". А уже в мае-июне того же года якобы построил там дом площадью 201,4 кв. м.

При этом во время обыска был изъят технический паспорт на дом датированный 18 февраля 2022 года. Это ставит под сомнение версию о строительстве особняка уже после покупки земли.

Журналисты ранее выясняли, что в указанном коттеджном городке продавались исключительно готовые дома – по ценам от 6 млн грн (это за 140 кв. м). Стоимость дома нердепа расследователи оценивали минимум в 8,5 млн грн.

Кто такой Павлиш и что в его декларации

Павел Павлиш с 2019 года является депутатом Верховной Рады. 5 октября 2022 года стал заместителем председателя Комитета по вопросам правовой политики. В 2024 году Павел Павлиш проходил собеседование как кандидат на должность судьи Конституционного суда Украины, но выбыл из конкурса.

За 2024 год нардеп, согласно декларациям, официально заработал 881 331 грн – т.е. в среднем имел доход по 73,4 тыс. грн в месяц. Также задекларировал наличные на 160 тыс. грн, 200 тыс. долларов и 95 тыс. и указал, что хранит на банковских счетах еще 46 467 грн, 28 долл. и 28 евро.

В декларации Павлиша указано несколько объектов недвижимости, которыми владеет он лично или совместно с членами семьи:

квартира площадью 69,9 кв. м в Херсоне;

офис на 68 кв. м в Херсоне;

жилой дом на 97,7 кв. м в оккупированном с. Вольное в Геническом районе Херсонщины;

тот самый дом площадью 201,4 кв. м в с. Ходосовка в Обуховском районе Киевской области;

два земельных участка.

Также Павлиш сообщил, что пользуется автомобилем Audi Q7 2019 года выпуска, которым владеет третье лицо. А его супруга пользуется отцовским Infiniti QX50 тоже 2019 года выпуска.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ВАКС арестовал недвижимость родственников главного таможенника Украины. В дальнейшем активы хотят конфисковать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!