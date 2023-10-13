На украинских АЗС могут недоливать топливо: топ-5 способов избежать обмана

Чтобы уберечься от недолива топлива на АЗС стоит следовать пяти простым правилам. В частности, в теплое время года заправляться по утрам, когда ресурс в емкостях еще не нагрелся.

Об этом говорится в материале "Твоей машины". Там отмечают: если заправляться на АЗС, резервуары которой стоят на открытом солнце или когда туда только что залили бензин из нагревшегося бензовоза, то в литрах, возможно, и получится необходимый объем, но в граммах горючего будет меньше. А это значит, что "и проедете вы на нем на два-три километра меньше".

Кроме того, отмечается, следует выбирать большие сети АЗС с современным оборудованием. Ведь они берегут свою репутацию "и не обманывают клиентов".

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Также авторы материала советуют заправляться из той колонки, где только что заправлялся другой автомобиль – поскольку это гарантирует, что горючее прокачано и насос изнутри смазан им. А помимо этого:

избегать неизвестных АЗС;

заправлять авто самостоятельно или заливать горючее в канистры, на которые нанесена соответствующая маркировка.

Почему может случится недолив

В целом же, подчеркивается, в Украине не наблюдается массовой проблемы с недоливом топлива. Впрочем, говорить о том, что такого вообще не происходит, тоже нельзя.

"Если такие неприятные ситуации и случаются, то, скорее всего, на каких-то неизвестных или нелегальных АЗК где цена ниже, чем на рынке, а оборудование устарело и не проверяется регулярно", – резюмируют авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине закрыли 53 АЗС сети Avantage7, которая позиционирует себя как "топливный дискаунтер". Компания лишилась лицензии на розничную торговлю топливом для указанного количества станций. При этом СМИ сообщают, что заправки продолжают работать.

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