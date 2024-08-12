На коммунальном предприятии на Черниговщине обнаружили незаконную криптоферму

В Черниговской области руководитель коммунального предприятия обустроил в одном из помещений ферму для майнинга криптовалюты. Мужчину подозревают в незаконных сделках с коммунальным имуществом.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, чиновник несколько лет искусственно занижал арендную плату на коммунальное имущество в 10-15 раз. Это позволило ему обогатиться: коммунальное имущество регистрировалось на аукционе, в котором участвовало предприятие, зарегистрированное на помощницу директора. В общей сложности на балансе предприятия было более 50 зданий.

Имущество, полученное в пользование по заниженным ценам, предлагалось юридическим или физическим лицам для заключения договора субаренды по рыночной цене – оно в десятки раз превышало арендную плату. Все доходы попадали в подконтрольный директор ООО и распределялись между всеми участниками сделки.

В результате обысков полицейские изъяли специализированное оборудование и программное обеспечение, документацию и черновые записи с расчетами незаконной прибыли. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 3-6.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черниговской области обнаружили подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий. В нем незаконно смешивали спирт с разными красителями и пищевыми добавками, после чего продавали по всей Украине.

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