Минимальные пенсии хотят поднять вдвое: сколько на самом деле будут получать украинцы и почему реформа снова оказалась на паузе

В Украине на фоне критической ситуации с уровнем пенсий снова откладывают анонсированную реформу. Накопительный уровень пенсионного обеспечения не могут запустить уже на протяжении нескольких десятилетий. Для повышения уровня пенсий в Раде предлагают вдвое увеличить минимальную выплату, но этот шаг без структурного пересмотра формулы расчета желаемого результата не даст. Кроме того, вероятно, само предложение останется непринятым.

О том, почему украинцы получают маленькие пенсии и чего ждать в следующем, 2026 году – читайте в материале OBOZ.UA.

Какими будут пенсии в 2026-м

В Украине минимальную пенсию в 2026 году повысят на 9,9% – с 2 361 грн до 2 595 грн, говорится в проекте Бюджета, который разработал Кабмин. Но наиболее существенное повышение – мартовская индексация пенсий.

Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте – это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известен только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации, рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивают на определенный процент.

Этот процент – 50% от суммы среднего за три года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в этом году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат в 2025-м сохранятся на уровне 2024-го, то пенсии могут повысить примерно на 15,4%.

Это повышение будет значительно меньше, чем кумулятивный уровень инфляции за последние несколько лет (в 2025-м минимальную пенсии не повышали). Во время обсуждении проекта бюджета на 2026 год традиционно регистрируют многочисленные правки. Свое предложение озвучил и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он предлагает повысить минимальную пенсию до 4 700 грн (вместо 2 595 грн).

Гетманцев рассчитал: для того, чтобы пенсии всем поднять до 4 700, необходимо 12 млрд грн в год. Однако чтобы избежать уравниловки, придется повысить и другие пенсии. Как следствие, нужно выделить из бюджета до 110 млрд грн. А это уже значительная сумма.

"Если просто поднять самый низкий уровень для всех пенсионеров, у которых пенсия меньше, чем 4700 грн, то стоит брать следующие параметры. В Украине пенсионеров, которые получают пенсию до 5 тыс. грн, около 4,26 млн человек. Их средний размер пенсии сегодня составляет 4480 грн. Поэтому, чтобы всех дотянуть до 4700 грн, необходимо денег почти 12 млрд грн в год. Это совсем небольшие средства. Но для того, чтобы сделать рост пропорциональным и отойти от уравниловки таким образом, чтобы у каждого пенсионера пенсия увеличилась ориентировочно на 1,5 тыс. грн, нужно дополнительно в систему ПФУ к тем средствам, которые запланированы, еще 100-110 млрд грн", – пояснил Гетманцев.

Но учитывая опыт прошлых лет, народным депутатам еще ни разу не удавалось уже после регистрации проекта бюджета увеличивать социальные расходы. Обычно эти пожелания – скорее политические заявления.

Пенсионная реформа вновь на паузе

Действительно, увеличить будущие пенсии мог бы запуск накопительного пенсионного уровня. Но эта реформа, похоже, снова откладывается. "Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через лет 15", – пугал в октябре 2020-го во время своего выступления во "Львовской политехнике" на тот момент премьер-министр Денис Шмыгаль. Тогда эта "угроза" должна была убедить в необходимости запустить накопительные пенсии, и это должно было состояться в 2021 году.

Украинское законодательство предусматривает возможность получать пенсию из трех источников: солидарного (взносы работающих попадают в ПФУ и сразу же перераспределяются между пенсионерами), обязательного накопительного (часть взноса работающего должна откладываться на его личном счете) и добровольного накопительного (частные пенсионные фонды) уровней.

В Украине полноценно работает только солидарный уровень. Абсолютное большинство действующих пенсионеров получают пенсию в ПФУ за счет работающих. Соотношение работающих и пенсионеров уже достигло критического уровня. Один работающий должен содержать одного пенсионера.

Каждый, кто работает неофициально и не платит налоги и взносы в ПФУ, ворует у пенсионера. Сейчас единый социальный взнос с зарплаты составляет 22%. Не вся эта сумма идет на пенсии (есть также фонды по потере трудоспособности и больничные), но даже если бы все 22% направлялись пенсионерам, для средней пенсии в 10 тыс. грн необходимо, чтобы средняя зарплата была на уровне 45,4 тыс. грн.

У нас же средняя зарплата, с которой заплачены пенсионные взносы, составляет 19,8 тыс. грн. Это в 2,3 раза меньше, чем необходимо для средней пенсии хотя бы в 10 тыс. грн. Сейчас средняя пенсия в Украине, согласно с данными ПФУ, составляет 6,4 тыс. грн. Хотя по меньшей мере 4,2 млн украинцев на заслуженном отдыхе получают до 5 тыс. грн.

Размер пенсий в Украине – следствие не только критической демографической ситуации, войны и низких зарплат. Это в том числе результат работы действующего и предыдущих составов правительства и Рады. Министр Оксана Жолнович, которую в этом году отправили в отставку, успела представить концепт пенсионной реформы. На ее место назначили Дениса Улютина, который ранее работал в Минфине.

Из Минсоцполитики ушла и заместитель Жолнович Дарья Марчак, которая активно занималась разработкой реформы (она присоединилась к Минэкономики). Планирует ли Улютин внедрять разработанную Жолнович и Марчак реформу – вопрос открытый.

Отсутствие институциональной памяти – проклятие для накопительной пенсионной системы. Наверное, еще ни одну реформу не разрабатывали столько раз, как пенсионную. В 2020 году премьер Денис Шмыгаль впервые представил "новую" концепцию пенсионной реформы, которая должна была заработать в 2021-м. Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала введение накопительного уровня пенсионной системы до 2023-го. Но из-за начала полномасштабной войны реформу отменили. Реформу анонсировала и Оксана Жолнович (с 2026-го). Однако она свою должность потеряла, а реформа в 2026-м, вероятно, введена так и не будет.

И это лишь попытки Кабмина за время президентства Владимира Зеленского, хотя они были и до этого. Наблюдались и очевидные ошибки. Например, в 2015-м размер ЕСВ уменьшили (с 37% до 22%). В результате в 2017-м пришлось все будущие пенсии урезать почти на треть.

Так, если до 2017-го за каждый отработанный год можно было получить пенсию в размере 1,35% расчетного заработка, то после реформы эту цифру уменьшили до 1%. Например, в этом году со средней зарплатой и 35 годами стажа можно получить пенсию в размере 5 269,9 грн. Если бы в этом году действовала та же формула, которая была до 2017-го, с такими же показателями вместо 5 269,9 грн можно было бы получить пенсию в размере 7 114,4 грн.

И такое снижение всех будущих пенсий – следствие принятого в 2015 году решения снизить ЕСВ. Причем в 2017-м, вместо того чтобы признать ошибку и вернуть прежний размер ЕСВ, решили снизить все будущие пенсии.

Если правительство продолжит медлить и пенсионную реформу не примут, то вполне возможно, что уже вскоре придется вновь пересматривать формулу расчета выплаты. И снова не в пользу пенсионеров.